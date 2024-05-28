GDO’lu ürün tehlikesi büyüyor

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, Rusya ve Ukrayna’dan Tekirdağ Limanı’na gelen tonlarca GDO’lu (Genetiği Değiştirilmiş Organizma) mısır ve kanolanın yasak olmasına karşın piyasaya sürüldüğüne yönelik iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılmasını istedi.

Mehmet Aka
Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00
GDO’lu ürün tehlikesi büyüyor
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Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ Limanı’na Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilen 7 gemi dolusu mısır ve 3 gemi dolusu kanolanın geldiği, GDO’lu olduğu öne sürülen ürünlerin laboratuvar incelemesi yapılmadan iç piyasaya sürüldüğü iddialarına açıklık getirilmesini isteyen Barut, daha önce de bebek mamaları başta olmak üzere çok sayıda üründe GDO tespiti yapıldığını hatırlattı.

‘İÇ PİYASADA TÜKETİLİYOR’ İDDİASI

Türkiye’de yem amaçlı ürünlerin dışında Biyogüvenlik Yasası kapsamında GDO’lu ürün tüketimi ve üretiminin yasak olduğunu aktaran Barut, “Buna rağmen Tekirdağ’da faaliyet gösteren firmalar tarafından yurtdışından gemilerle getirilen GDO’lu mısırın laboratuvarlarda normalleştirilerek GDO’suz olarak rapor edildiği, bu yolla tonlarca mısırın iç piyasada tüketime sunulduğu söyleniyor. Halk sağlığını tehlikeye atanlar hesap vermelidir” dedi.


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