The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 1.5 ayda 18 milyon sattı

Nintendo, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı ve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oyununun büyük başarısını teyit etti. Oyun, Nintendo Switch konsolunda 12 Mayıs'ta piyasaya sürüldü ve çeyreğin sona erdiği 30 Haziran itibarıyla yaklaşık bir buçuk ay içinde 18.5 milyon adet satış elde etti.

Nintendo daha önce Tears of the Kingdom'ın piyasaya sürüldüğü ilk üç günde 10 milyondan fazla sattığını açıklamıştı. Oyun, eleştirmenlerden de yüksek puanlar alarak, OpenCritic ve Metacritic'te 96 ortalama eleştirmen puanıyla tüm zamanların en çok beğenilen oyunlarından biri oldu.

Nintendo ayrıca son çeyrekte 3.91 milyon ünite Nintendo Switch satışı gerçekleştirdi ve toplamda 129.53 milyon ünite satışına ulaştı. Ayrıca Super Mario Bros. Movie'nin de satışları hızlandırdığı belirtildi. Özellikle Mario Kart 8 Deluxe, son çeyrekte 1,67 milyon kopya daha satarak toplamda 55.46 milyon adede ulaştı ve hayranların favorisi olmaya devam ediyor.

Nintendo'nun yeni bir konsol çıkartacağı ve adının Switch 2 olacağı söylentileri de giderek artmaya başladı. İddialara göre Nintendo Switch 2, Ağustos ayında düzenlenecek olan Gamescom etkinliğinde tanıtılacak.