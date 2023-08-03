The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 1.5 ayda 18 milyon sattı
Japonya merkezli oyun konsolu üreticisi Nintendo 2023 yılının ilk çeyreğinin mali tablosunu açıkladı. Açıklanan bilgilere göre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ilk çeyrekte 18.5 milyon adet satışa ulaştı.
Nintendo, 2023 yılının ilk çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı ve The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom oyununun büyük başarısını teyit etti. Oyun, Nintendo Switch konsolunda 12 Mayıs'ta piyasaya sürüldü ve çeyreğin sona erdiği 30 Haziran itibarıyla yaklaşık bir buçuk ay içinde 18.5 milyon adet satış elde etti.
Nintendo daha önce Tears of the Kingdom'ın piyasaya sürüldüğü ilk üç günde 10 milyondan fazla sattığını açıklamıştı. Oyun, eleştirmenlerden de yüksek puanlar alarak, OpenCritic ve Metacritic'te 96 ortalama eleştirmen puanıyla tüm zamanların en çok beğenilen oyunlarından biri oldu.
Nintendo ayrıca son çeyrekte 3.91 milyon ünite Nintendo Switch satışı gerçekleştirdi ve toplamda 129.53 milyon ünite satışına ulaştı. Ayrıca Super Mario Bros. Movie'nin de satışları hızlandırdığı belirtildi. Özellikle Mario Kart 8 Deluxe, son çeyrekte 1,67 milyon kopya daha satarak toplamda 55.46 milyon adede ulaştı ve hayranların favorisi olmaya devam ediyor.
Nintendo'nun yeni bir konsol çıkartacağı ve adının Switch 2 olacağı söylentileri de giderek artmaya başladı. İddialara göre Nintendo Switch 2, Ağustos ayında düzenlenecek olan Gamescom etkinliğinde tanıtılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Patron acımadı, mahkeme işçiyi haklı buldu
- TÜİK aylık zirvede, ENAG ise çift hanede!
- Bunu hak ettin Barış!
- Metroda eşini bir kadınla gördü ortalığı birbirine kattı
- Emniyet'te Soylu tırpanı!
- AKP'de yüzde 50+1 tartışması
- Gelecek Partisi'nden yerel seçim çıkışı!
- Hatay'da kim aday olacak?
- Rize'de bu da oldu: Pankartı görenler şaştı kaldı
- 'Elini kana buladı...'