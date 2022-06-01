Gece terörü nedir? Gece terörü nasıl tedavi edilir?

01 Haziran 2022 Çarşamba, 16:47

Uyku terörü de denilen gece terörü genellikle çocuklarda görülse de nadiren yetişkinlerde de görülebilir. Gece terörü bir parasomnia yani uyku bozukluğudur. Uyku terörü hem çocukların hem de ailelerinin yaşantılarını olumsuz etkiler.

GECE TERÖRÜ NEDİR?

Uyku terörü, üçüncü ya da dördüncü NREM (non-rapid eye movement) evresinde oluşan bir uyku bozukluğudur. Atak birkaç dakika ile yarım saat arasında bir süre boyunca sürebilir. Uyku terörü sırasında kişi ne tam uyanık ne de tam uykudadır. Kişiler ataklarda çığlık atabilir, korkabilir, ağlayabilir.

GECE TERÖRÜNÜN NEDENLERİ NELERDİR?

Gece Terörünün tam olarak nedeni bilinmemektedir. Ancak bazı hastalıkların gece terörüne neden olduğu düşünülmektedir.

-Psikolojik sorunlar

-Stres

-Uyarıcı ve antidepresanlar

-Ateşli hastalıklar

GECE TERÖRÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gece terörü belirtileri kabus görmek ile karıştırılabilir. Anca gece terörü yaşayanlar genelde atak anlarını hatırlamazlar.

-Uyku sırasında bağırma, çığlık atma, ağlama, sesler çıkarma

-Kendini yatakta otururken bulma

-Nabzın hızlanması

-Atak sırasında uyandırıldığında kafa karışıklığı yaşama

-Dışarıdan uyanık gibi görünme

Gece terörü eğer nadiren görülüyorsa büyük önem taşımaz. Ancak sık sık gece terörü yaşıyorsanız bir hekime başvurmalısınız.

GECE TERÖRÜ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Çocuklarda uyku terörü genelde ergenlikte yok olur. Yetişkinlerde uyku terörü teşhisi koymak her zaman kolay olmaz. Çünkü uyku terörü yaşayan yetişkinler atağı hatırlamadığı için hekime başvurmaz. Uyku terörünün giderilmesi için altta yatan nedenin tespit edilmesi gerekir. Eğer uyku terörü psikolojik nedenlerden kaynaklanıyorsa psikolojik destek alınmalıdır. Eğer kişi atakları her gece aynı saatte yaşıyorsa kişiyi atak saatinden önce uyandırmak fayda sağlayabilir.