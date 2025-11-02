Gelecek kaygısı sigara tüketimini arttırıyor

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, sigara kullanımının yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruh sağlığını da olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Özellikle kaygı (anksiyete) bozukluklarıyla sigara kullanımı arasındaki güçlü ilişki, uzmanların dikkatini çekiyor.

Uzmanlara göre özellikle gençlerin yaşadığı gelecek kaygısı da sigaraya yönelmede önemli bir etken. Eğitim, işsizlik ve ekonomik belirsizlik gibi sorunlarla baş etmeye çalışan gençler, sigarayı bir kaçış veya rahatlama yöntemi olarak görebiliyor.

Cumhuriyet’e konuşan Prof. Dr. Cüneyt Evren, yapılan araştırmaların sigara içen bireylerde kaygı bozukluklarının, kaygı bozukluğu yaşayanlarda ise sigara kullanımının daha yüksek olduğunu gösterdiğini belirterek “Klinik pratikte kaygı bozukluğu tanısı alan kişilerde sigara içme ve nikotin bağımlılığı oranlarının belirgin biçimde arttığını görüyoruz. Ağır kaygı belirtileri olan bireylerde tütün ürünü kullanımı yüzde 45’e kadar çıkarken kaygısı düşük bireylerde bu oran yalnızca yüzde 18 civarında” dedi.

Nikotinin kısa vadede merkezi sinir sistemi üzerinde geçici bir etki yaparak rahatlama hissi yarattığına dikkat çeken Evren, “Sigara içimi kalp atım hızını artırır ve vücutta stres benzeri tepkiler doğurur. Bu nedenle sigara tiryakisi, gerçek bir gevşemeden ziyade nikotin yoksunluğunun yarattığı gerginliğin geçici giderilmesiyle rahatlama hissi yaşar” diye konuştu.

Uzun vadede durumun tersine döndüğünü belirten Evren, “Sürekli nikotin alımı bağımlılık oluşturur. Nikotin alınamadığında şiddetli yoksunluk belirtileri (huzursuzluk, gerginlik ve artmış anksiyete) ortaya çıkar. Başka bir deyişle, nikotin kısa vadede kaygıyı azaltırmış gibi görünse de zamanla bağımlılık nedeniyle kaygıyı körükleyen bir hale gelir” dedi.

Ergenlikte yoğun sigara içenlerin ilerleyen yaşlarda agorafobi, yaygın kaygı bozukluğu ve panik bozukluğu geliştirme olasılığının yüksek olduğunu belirten Evren, “Sigara kullanımının panik atakları tetiklediği ve sigarayı bırakanların anksiyetelerinde azalma olduğu da bilinmektedir” diye konuştu.

Gençlerde sigaraya başlama nedenlerinin çok çeşitli olduğunu vurgulayan Evren, “Gelecek kaygısı önemli bir tetikleyici faktör. Bu gençler çoğu zaman sigarayı ‘rahatlatıcı bir araç’ olarak görür. Araştırmalar, sigara içen gençlerin içmeyenlere kıyasla daha yüksek düzeyde gelecek kaygısı taşıdığını göstermektedir” dedi.