Genel Sağlık-İş'ten deprem raporu: Koordinasyon yoktu

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 02:26

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, sendika üyelerinin deprem bölgesindeki çalışmalardan yaptığı tespitlerle hazırladığı raporu Cumhuriyet’le paylaştı.

Depremde hazırlıksızlık nedeniyle insanların bir kaos ortasında bırakıldığı vurgulanan raporda, “Bölgede ilk andan itibaren çalışan sendika yönetici ve üyelerinden gelen bilgiler; depremin akut dönemi olan ilk üç günde kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığı, müdahalenin olmadığı, vatandaşın kendi çabasıyla bir şeyler yapmak zorunda kaldığı şeklindedir” denildi.

KAYIT TUTULMADI

Sağlık çalışanlarının koordinasonsuzluk nedeniyle kendi başlarına karar almak zorunda olduğu aktarılan raporda, “Genellikle gidecekleri bölgeyi bile kendileri seçerek, bulabildikleri imkânlarla bölgeye ulaştılar. Depremin ilk günlerinde hangi çağrıya hangi 112 aracının gideceği, hangi kuruma yönlendirileceği bile organize edilememiştir. Birçok kurumda kaç görevli ve gönüllü sağlık çalışanı, kaç o kurumun personeli çalışıyor bilinmiyordu” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan kaostan tedavilerle ilgili kayıt da tutulamadığına dikkat çekilen raporda, “Kaç kişiye ne tedavi yapıldığı, ameliyatların hangi ekipler tarafından yapıldığı bilinmemektedir. İlerleyen süreçte bu durumun hukuksal olarak sıkıntılar yaratabileceği düşünülmektedir” uyarısı yapıldı.

‘TULUMLARI PAYLAŞIYORLAR’



Bölgedeki sağlık çalışanlarının barınma, ısınma, beslenme sorunları ile psikolojik ve fiziksel tükenmişlik yaşadığının altı çizilen raporda, şu ifadelere yer verildi: “Çalışanların birçoğu arabalarında, çadırlarda konaklayarak çalışmaya devam etmektedir. Tulumları dönüşümlü kullanmaktadır. Kesintisiz 72 saat çalışmak zorunda kalınmıştır.”