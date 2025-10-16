Gıda israfı geleceği tehdit ediyor, uzmanlara göre en büyük eksik bilgi: 'Üretilen gıdanın yüzde 30’u çöpe gidiyor'

Her yıl 16 Ekim’de kutlanan Dünya Gıda Günü, bu yıl da küresel çaptaki gıda krizini gözler önüne seriyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünya genelinde her 9 kişiden biri kronik açlıkla mücadele ederken, üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 30’u çöpe gidiyor.

Uzmanlar, israfın azaltılmasıyla 1.26 milyar ton gıdanın kurtarılabileceğini ve bu sayede milyonlarca insanın beslenme sorununun çözülebileceğini vurguluyor.

Cumhuriyet’e konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü, Türkiye’de gıda güvenliği ve israfı konusunda en büyük eksikliğin doğru bilgiyle yanlış bilginin birbirine karışması olduğuna dikkat çekti.

Üzümcü, “Halk, gıda güvenliğini çoğu zaman ‘Katkı maddesi var mı yok mu?’ düzeyinde algılıyor. Oysa gıda güvenliği, üretimden taşımaya, saklamadan tüketime kadar uzanan bütün bir zincirin güvenli olması anlamına gelir” diye konuştu. Gıda israfı konusunda da bilinç eksikliğinin sürdüğünü belirten Üzümcü, “Pek çok kişi ‘Yemek çöpe giderse israf olur’ diye düşünse de asıl israf üretim, taşıma ve raf aşamalarında meydana geliyor. Bu zincirin her halkasında bilinçlenmeye ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

‘DENETİMLER ARTMALI’

Türkiye’de gıda denetimlerinin süreklilik, şeffaflık ve yaptırım gücü açısından geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Üzümcü, “Ayrıca denetim sonuçlarının daha açık biçimde kamuoyuyla paylaşılması, tüketicinin de bu süreçte daha bilinçli hareket etmesini sağlar” dedi.

Gıda sektöründe yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin çok hızlı olduğuna değinen Üzümcü, “Bu çalışmaların gerisinde kalmamalıyız. Bilimsel çalışmaları hem akademi de hem de sektörde yürütmeliyiz” ifadelerini kullandı.