Glütensiz diyet: Çölyak hastalarının dikkat etmesi gerekenler

Yayınlanma: 11.07.2024 - 13:14

Güncelleme: 11.07.2024 - 13:14

Diyetisyen Tuba Yıldırım, çölyak hastalarının beslenme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Çölyak hastalığı (glüten enteropatisi) buğday, arpa ve çavdarda bulunan glüten proteinine vücudun tepki (intolerans) göstermesi sonucu oluşan sindirim sistemi hastalığıdır. Çölyak hastalığı sürecinde glüten içeren besinler tüketildiğinde bağırsaklarda iltihaplanma olur ve vücutta alerjik reaksiyonlar görülebilir. Hastalığın kesin tanısı ince bağırsak biyopsisi ile konulmaktadır" diye konuştu.

ÇÖLYAK HASTALIĞINDAKİ BU BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Diyetisyen Tuba Yıldırım, çölyak hastalığında görülebilecek belirtilere dikkat çekerek, "Yaygın görülen belirtiler; şiddetli karın ağrısı, karında şişlik, aşırı gaz oluşumu, baş dönmesi, kusma, ishal, kabızlık, yorgunluk hissi, adet düzensizliği, kilo kaybının görülmesi ve ağızda yaraların oluşması. Çocuklarda en sık görülen belirtiler; karın bölgesinde ağrı, karında şişlik oluşması, ishal, huzursuzluk durumu, iştahın azalması ve iştahsızlık, enfeksiyon sıklığında artış, kusma, kilo alamama, gelişme geriliğinin görülmesi ve boy uzamasının yavaş olması. Yetişkinlerde en sık görülen belirtiler; karın bölgesinin öne doğru şişkin olması, yaşa göre ideal vücut ağırlığının altında olunması, iştahsızlık, kas zayıflığı, kansızlık, dışkıda anormallik ve sık dışkılama, ishal, kusma, ağız içinde oluşan aftlar, gaz şikâyetleri, eklem ve kemik ağrılarının sık görülmesi, ciltte kaşıntılı döküntüler, halsizlik ve sinirlilik hali" ifadelerine yer verdi.

"ÇÖLYAK HASTALIĞINDA BİLİNEN TEK TEDAVİ YÖNTEMİNİN GLÜTENSİZ DİYET"

Çölyak hastalığında bilinen tek tedavi yönteminin glütensiz diyet uygulaması olduğunu söyleyen Yıldırım, "Diyete alternatif tedavi henüz bulunamamıştır. Glütensiz diyette yiyecekleri hazırlama ve saklama aşamasında kullanılan malzemelerin glüten içeren besinlerle bulaşa girmemesine dikkat edilmelidir" şeklinde konuştu.

KULLANILMAMASI GEREKEN BESİNLER

Yıldırım, çölyak diyeti listesi planlanırken kullanılmaması gereken besinleri ise şu şekilde sıraladı:

"Buğday, yulaf, arpa, çavdar, kuskus, bulgur, irmik, makarna, şehriye, simit, kraker, süt/yoğurt ile tüketilen bütün kahvaltılık gevrek, müsli ve yulaf ezmesi çeşitleri, yasaklı tahıl çeşitlerinden yapılan kek, pasta ve poğaça gibi hamur işleri, galeta ununa batırılmış balık veya et çeşitleri, pane edilmiş veya unlanmış sebze ve et yemekleri, yemek ve salatalar için glüten içerikli hazır soslar, mısır gevrekli çikolata, bira arpa ve malt içerikli bütün içecekler kullanılmamalı."