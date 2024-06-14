Glutensiz enfes bir kahvaltılık lezzet: Mercimekli krep tarifi...

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2024 Cuma, 12:07
Glutensiz enfes bir kahvaltılık lezzet: Mercimekli krep tarifi...

Krep, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak geleneksel tarifler genellikle un içerir ve bu durum bazı insanlar için sağlık endişesi oluşturabilir. Günümüzde sağlıklı beslenme trendleri giderek yaygınlaşıyor ve insanlar daha bilinçli tercihler yapmaya özen gösteriyor. Özellikle glüten içeren gıdalardan uzak durmak isteyenler için alternatif tarifler oldukça önem taşıyor.

Glutensiz enfes bir kahvaltılık lezzet: Mercimekli krep tarifi...

Sağlıklı krep tarifleri için un yerine alternatif malzemeler kullanılabilir. Bu malzemeler arasında badem unu, hindistancevizi unu, yulaf unu veya mercimek unu gibi glüten içermeyen seçenekler bulunur. Bu un alternatifleri, kreplerin besleyici değerini artırırken glisemik indeksini düşük tutabilir. Peki, glutensiz enfes bir kahvaltılık olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte mercimekli krep tarifi...

Glutensiz enfes bir kahvaltılık lezzet: Mercimekli krep tarifi...

MERCİMEKLİ KREP TARİFİ

Malzemeler:

3 yemek kaşığı (tepeleme) kırmızı mercimek (yıkanmış)

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Glutensiz enfes bir kahvaltılık lezzet: Mercimekli krep tarifi...

MERCİMEKLİ KREP YAPILIŞI

Kırmızı mercimeğin üzerine suyu ilave edip mikrodalgada veya suda mercimekler yumuşayana kadar pişirin.

Pişen mercimeğin üzerine tuz ilave edip pürüzsüz olana kadar blender'dan geçirin.

Krep tavasını ısıtın. 

Peçeteyle hafif yağlayıp mercimek püresini tavaya aktarın.

Tavayı sallayıp harcın yayılmasını sağlayın ve kenarları tavadan ayrılana dek pişirin.

Spatula yardımıyla alt kısmın piştiğine emin olduktan sonra ters çevirin ve 1-2 dakika daha pişirin.

Dilerseniz, domates, peynir ve zeytinle hazırladığınız kahvaltı salatasıyla birlikte servis edin.

Afiyet olsun!

Mercimekli krep Mercimekli krep tarifi gluten hassasiyeti glutensiz tarif glutensiz un gluten

En Çok Okunan Haberler