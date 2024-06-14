Glutensiz enfes bir kahvaltılık lezzet: Mercimekli krep tarifi...

Sağlıklı krep tarifleri için un yerine alternatif malzemeler kullanılabilir. Bu malzemeler arasında badem unu, hindistancevizi unu, yulaf unu veya mercimek unu gibi glüten içermeyen seçenekler bulunur. Bu un alternatifleri, kreplerin besleyici değerini artırırken glisemik indeksini düşük tutabilir. Peki, glutensiz enfes bir kahvaltılık olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte mercimekli krep tarifi...