Gündüz çalışanlar gece çalışanlara göre daha az psikolojik risk taşıyor

Yayınlanma: 17.08.2023 - 09:58

Güncelleme: 17.08.2023 - 09:59

CNN'in haberine göre; Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışma koşullarının çalışanların psikolojisi üzerindeki etkisi araştırıldı. Araştırma sonucunda; gece çalışanların gündüz çalışanlara göre psikolojik rahatsızlıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirlendi.

ÇALIŞMA SAATLERİ TÜM PSİKOLOJİYİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLİYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 2021 yılında çalışma koşullarının çalışan psikolojisi üzerindeki etkisini araştırdı.

CDC tarafından hazırlanan raporda, esnek olmayan çalışma koşulları, gece çalışması ve değişen iş programlarının çalışanların sosyal ve mesleki ilişkilerini olumsuz etkileyen psikolojik sorunları artırarak ruh sağlığını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Raporda, gündüz çalışanların yüzde 2,3'ü psikolojik rahatsızlık yaşarken, bu oranın gece çalışanlarda yüzde 4,8 değişen iş programı olanlarda ise yüzde 3,9 olduğu belirtildi.

Çalışma saatlerini değiştirmekte zorlanan kişilerde stres gelişme oranı yüzde 4,2 iken, daha esnek çalışma koşullarında çalışanlarda bu oran yüzde 2,2 oldu.

Psikolojik sorunlar yaşarken çalışan kişilerde daha ciddi ruh sağlığı sorunları gelişme oranı yüzde 5,8 iken, bu dönemde çalışmak zorunda olmayan kişilerde bu oran yüzde 1,9 oldu.

KONTROL SAHİBİ OLAMAMAK KAYGIYI ARTTIRTIYOR

Araştırmacılardan psikolog Dennis Stolle, "İnsanlar ne olacağını bilmediklerinde ve olaylar üzerinde kontrol sahibi olmadıklarında, bu durum kaygı ve stres düzeylerinin artmasına neden oluyor" dedi.

Psikolog Stolle ayrıca, insanların hayatlarının kontrolden çıktığını hissetmemeleri için çalışma programlarının öngörülebilir olması gerektiğini vurguladı.