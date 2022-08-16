Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden itiraf gibi rapor
Suriyelilere sunulan sağlık hizmeti, resmi kaynaklarda “tehdit” sayıldı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı raporda; “Tehditler”, “Zayıflıklar” ile “Öneri ve Tedbirler” sıralandı
Türkiye’de sığınmacılarla ilgili sorunlar tartışılırken Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün faaliyet raporunda “sığınmacı sorununa” dikkat çekildi.
Raporda, iktidarın göç politikalarının yaratabileceği olumsuz etkileri de vurgulandı. Raporun “Tehditler” başlığı altında, “Suriye’den gelen misafirlerin yarattığı sağlık hizmet yükü nedeniyle sağlık hizmetlerinin sunumunda yaşanan zorluklar” tespiti yer aldı. Suriyelilere yönelik sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi de verilen raporda, “Nüfusu nispeten yüksek olup tam teşekküllü bir kamu hastanesine uzak olan geçici barınma merkezleri ile Suriyeli sayısının 20 binin üzerinde olduğu yerleşim yerlerinde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi (GSM) teşekkül ettirilmektedir. Güçlendirilmiş GSM sayısı 37’dir. Halihazırda, 132 göçmen sağlığı merkezi içerisinde 792 göçmen sağlığı birimi açılmış olup faaliyetlerine devam etmektedir. Suriyeli Göçmenlere Evde Sağlık, Bakım ve Sosyal Hizmet Sunumu 5’i mobil klinik olmak üzere 48 araçla yürütülmektedir. 2021 Kasım sonu itibarıyla evde sağlık bakım hizmeti kapsamında yapılan ev ziyareti sayısı ise 28 bin 882’dir” denildi.
"MOTİVASYON YETERSİZ"
Öte yandan; raporun “Zayıflıklar” bölümünde, sağlık sistemindeki bozulmalara ilişkin itiraflar da yer aldı. Sağlık personel sayısının, sağlık hizmet talebi ve kurumsal ihtiyacı karşılayamadığı aktarılan raporda, “Çalışan personelin motivasyonunu artırmaya yönelik uygulamalar olmaması, kurum hafızasının devamlılığının sağlanamaması, çalışan personele ait çalışma ve sosyal alanlarının yetersizliği, sağlık araştırmalarının sınırlı olması” gibi eksiklikler sıralandı.
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