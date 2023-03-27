‘Hastaneleri açın’ diyene kınama

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 04:00

Dr. Beyazıt İlhan’a yaptığı açıklamalar nedeniyle 7 Şubat’ta uyarı cezası verildi. Müdürlük, İlhan’a 8 Aralık 2022 tarihinde ise yaptığı bir açıklamayı gerekçe göstererek yeniden soruşturma başlattı. İlhan hakkında şehir hastanesi nedeniyle kapatılması planlanan hastanelere ilişkin “basına izinsiz demeç vermesi” sebebiyle kınama cezası verildi.

ATO Genel Sekreteri Mine Coşkun, cezaya ilişkin “İktidar, hekimlerin ifade özgürlüğüne müdahale ederek otosansüre neden oluyor. Hekimlere mobbing uygulanmış oluyor aslında. Bu kınama cezası ülkemizdeki sağlık sistemi için de ciddi tökezlemelere sebep olacak. Bu cezaların aşaması şöyle: uyarı, kınama, maaş kesintisi, kademe ilerlemesinin durdurulması ve meslekten men edilme” tepkisini gösterdi.