Hatırlatma dozuyla yeniden hızlanan aşılama Meclis gündeminde

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

İktidarın artışlara karşı plansız davrandığını belirten Gamze Taşcıer, “Devlet sürpriz yapmaz, planlama yapar. Sağlık Bakanı son aşının üzerinden altı ay geçtiyse yeniden aşı olunması çağrısı yaptı ama şeffaflık namına en ufak bir kırıntı dahi olmadığı için bugün Türkiye’de hangi aşılardan kaç doz var bilmiyoruz. Yeni tedarikler olacak mı, bunun planlaması yapıldı mı bilmiyoruz. Bakan vaka sayısı artabilir ama virüsün hasta yapma gücü azaldı diyor ama aşılamaların üzerinden çok zaman geçti ve etkisi azalıyor. Üçüncü doz aşısını olan vatandaşlarımızın sayısı birinci ve ikinci doz aşılarını olan vatandaşların yaklaşık yarısı. Birinci doz aşı olanların sayısı yaklaşık 58 milyon iken üçüncü doz aşı olanların sayısı 28 milyon. Bakandaki bu rahatlığı anlamak mümkün değil” dedi.

VAKA SAYILARI

Taşcıer önergesinde şu soruları yöneltti: Ülkemizde bugün itibarıyla hangi aşıdan kaç doz bulunmaktadır? Salgının yeniden kendini göstermesi sonrası yeni tedariklerle ilgili girişiminiz bulunmakta mıdır? Salgınla ilgili ilerleyen süreçte gerçekleşebilecek olasılıklara karşı izlenecek stratejilerin neler olduğu bugünden belirlenmiş midir? Belirlendiyse bunların kamuoyuyla paylaşılması düşünülmekte midir? Günlük olarak vaka sayılarını paylaşmaya tekrardan başlayacak mısınız?

