Hekim göçü alarm veriyor: 2024'te 2.692 hekim yurt dışına çıktı

Yayınlanma: 23.01.2025 - 10:39

Güncelleme: 23.01.2025 - 10:42

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) verilerine göre, 2024 yılında 2.692 hekim, yurt dışında çalışabilmek için İyi Hal Belgesi aldı. Hekimlerin Türkiye'den göç etme sebeplerini açıklayan TTB Merkez Konsey Üyesi Nilüfer Ustael, hasta mobbingi, meslek değersizleştirme ve ağır çalışma koşullarının göçü tetiklediğini belirtti.

HEKİMLER NEDEN TÜRKİYE’Yİ TERK EDİYOR?

Nilüfer Ustael, hekimlerin üzerindeki baskının giderek arttığını ve bu durumun göçe yol açtığını söyledi. Hekimlerin, hasta başına sadece 5 dakika ayrılan muayene süreleri, yetersiz maaşlar, uzun çalışma saatleri ve meslek itibarsızlığı nedeniyle ülkeden uzaklaşmak istediğini vurguladı. Ustael şu ifadeleri kullandı:

"Hastalar, kısa muayene sürelerinden dolayı çözümsüz kalıyor. Hastanelerde kışkırtılmış sağlık talebi yaratılıyor ve hekimler şiddetle karşı karşıya kalıyor. Bu sistem ne hekimi ne de hastayı memnun ediyor."

HEKİM GÖÇÜNDE ARTIŞ: TTB VERİLERİ

TTB verilerine göre, Türkiye’den yurt dışına göç eden hekim sayısı her yıl artıyor:

2020: 931 hekim

2021: 1.405 hekim

2022: 2.685 hekim

2023: 3.025 hekim

2024: 2.692 hekim

Ustael, 2024 yılında yaşanan düşüşün Avrupa’daki vize uygulamalarından kaynaklandığını, hekimlerin yurt dışına gitme eğiliminin hala güçlü olduğunu ifade etti.

EĞİTİM KALİTESİ VE ZORLU ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ustael, Türkiye'de hızla açılan tıp fakültelerinin eğitim kalitesini düşürdüğüne dikkat çekti. Tıp fakültesi öğrencilerinin Almanca dil kurslarına yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ustael, mesleğe başladıklarında karşılaştıkları ağır koşulların göçü hızlandırdığını söyledi:

TUS’un Standartsızlığı: Kadro sayılarının bir dönem artarken bir diğer dönem azalması, eğitimde istikrarsızlığa yol açıyor.

Mecburi Hizmet Zorlukları: Zor çalışma şartları ve geçici görevler, hekimlerin meslekten soğumasına neden oluyor.

PSİKOLOJİK SORUNLAR VE ŞİDDET

Yurt dışına çıkamayan hekimlerin ağır psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Ustael, depresyon ve sosyal izolasyon gibi problemlerin yanı sıra intihar vakalarının arttığını dile getirdi. Ustael, "Bu konuların ciddiyetle ele alınması gerekiyor" dedi.

ŞEHİR HASTANELERİ SORUNU

Ustael, şehir hastanelerinin kar amacı güttüğünü ve sağlık hizmetlerinde sorunlara yol açtığını belirtti. Sözlerine, "Kapasite artışı sağlanmadan kamu hastanelerinin kapatılması, hastaları özel hastanelere yönlendiriyor" diyerek devam etti.

HEKİMLERİN TALEPLERİ

Ustael, sağlık sistemindeki problemlerin acilen ele alınması gerektiğini ve hekim göçünü önlemek için şu önlemlerin alınmasının şart olduğunu söyledi:

Muayene sürelerinin uzatılması. Hekim maaşlarının iyileştirilmesi. Eğitim kalitesinin artırılması ve TUS sınavının standartlaştırılması. Mecburi hizmet şartlarının yeniden düzenlenmesi.

Türkiye’deki sağlık sisteminin geleceği için bu sorunların masaya yatırılması gerektiğine dikkat çeken Ustael, "Hekimler yalnızca mesleklerini hakkıyla yapmak istiyor. Ancak mevcut sistem, hem hekimi hem de hastayı mağdur ediyor" ifadelerini kullandı.

HEKİM GÖÇÜ TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Hekim göçünün önlenmesi için atılacak adımların, Türkiye'nin sağlık sisteminin geleceğini belirleyeceği vurgulanıyor. Sağlık alanında yaşanan sorunların çözüme kavuşmaması, hekimlerin meslekten uzaklaşmasına ve Türkiye’nin sağlık altyapısında büyük bir kriz yaşamasına neden olabilir.