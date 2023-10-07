Hekimin mönüsü: Çiğ kıyma!

Yayınlanma: 07.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 07.10.2023 - 03:00

Son “kurtlu yemek” haberi Osmaniye Devlet Hastanesi’nden geldi. Söz konusu hastanede öğle yemeğinde sağlık emekçilerine verilen makarnada kurt çıkarken bir başka yemek ise pişmemiş kıyma olarak servis edildi.

Hijyenden yoksun yemeklerle, çalışanların sağlığının tehlikeye atılmasına tepki gösteren Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, “Sayıştay’ın raporladığı yemek konusundaki usulsüzlüklerin bedelini, sağlık çalışanları ve hastalar sağlığı ile ödemek zorunda kalmamalı” dedi.

(Derya Uğur)

‘UTANCA DÖNÜŞTÜ’

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da konuya ilişkin Cumhuriyet’e verdiği demeçte “Sağlık çalışanlarımız bu ülkede resmen her gün başka bir konuda yaşam savaşı veriyor. Beyaz reform her geçen gün duyduğumuz haberlerle kara utanca dönüşüyor. Sağlık çalışanlarımızın sağlığını riske atmayın. Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum: ‘Hastanelerde yemekler şirket eliyle değil, sağlıklı, kaliteli ve doyurucu olarak kamu eliyle verilsin’” diye konuştu.

(Asu Kaya)