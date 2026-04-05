İnanmamanız gereken altı diyet efsanesi

Dijital platformlarda yükselen "sağlıklı yaşam" akımları, beraberinde pek çok yanlış bilgiyi de getiriyor. Toplumun büyük kesimi tarafından doğru kabul edilen ancak bilimsel temeli olmayan diyet alışkanlıkları, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, en sık duyulan 6 efsaneyi ve işin aslını Cumhuriyet okurları için özetledi.

1. KARBONHİDRATLAR "ÖCÜ" DEĞİLDİR

Karbonhidratları tamamen kesmek, yağ kaybından ziyade hızlı bir su kaybına neden olur. Sanılanın aksine karbonhidratlar, yağların içerdiği kalorinin yarısından azına sahiptir ve vücudun temel enerji kaynağıdır. Önemli olan karbonhidratı kesmek değil; tam buğday, esmer pirinç ve meyve gibi lifli ve kompleks kaynakları tercih etmektir.

2. MEYVE ŞEKERİ İLE "SERBEST ŞEKER" KARIŞTIRILMAMALI

Meyvelerdeki fruktoz, hücre yapısı içinde bulunduğu için zararlı "serbest şeker" sınıfına girmez. Asıl tehlike, paketli gıdalara eklenen şuruplar ve ballardır. Meyveler; vitamin ve lif deposudur. Ancak meyve suyu tüketirken dikkatli olunmalı; lifleri ayrıştırılan meyve suyu serbest şekere dönüşür.

3. DETOKS ÜRÜNLERİ PAZARLAMA STRATEJİSİDİR

Vücudun kendi detoks mekanizması olan karaciğer, böbrek ve bağırsaklar zaten görevini yapmaktadır. Bilimsel kanıtı olmayan "detoks" içecekleri yerine dengeli beslenme, yeterli uyku ve aktif yaşam vücudu temizlemek için yeterlidir.

4. "Vegan" Etiketi Her Zaman Sağlıklı Demek Değil

Bir gıdanın bitki bazlı olması, onun ultra işlenmiş olmadığı anlamına gelmez. Birçok vegan dondurma veya et ikamesi; yüksek oranda doymuş yağ, tuz ve şeker içerebilir. Tüketicilerin mutlaka içerik etiketlerini okuması gerekmektedir.

5. SÜT ÜRÜNLERİ VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Teşhis edilmiş bir alerji veya intolerans yoksa, süt ürünlerini diyetten çıkarmak gerekli değildir. Süt ürünleri; kalsiyum, iyot ve B vitaminleri açısından zengindir. Özellikle kefir ve yoğurt gibi fermente ürünler bağırsak dostu probiyotikler içerir.

6. TEK BİR TAKVİYE BAĞIŞIKLIĞI "UÇURMAZ"

Sadece C vitamini veya çinkoya odaklanmak bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli değildir. Bağışıklık, tüm besin gruplarının birlikte çalışmasıyla desteklenir. Özel durumlar (hamilelik, D vitamini eksikliği vb.) dışında, dengeli bir beslenme planı vücut direnci için en güvenli yoldur.