Kabızlık nedir, neden kabız olunur? Kabızlıktan kurtulmanın 12 yöntemi!

16 Ağustos 2022 Salı, 11:58

Kabızlık, en sık doktora müracaat edilen hastalıklardan biridir. Genelde ileri yaşlarda görülmesine karşın toplumun her kesimini etkileyebilir. Kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha fazla rastlanır. İşte, kabızlık sorunu ile alakalı bilmeniz gerekenler...

KABIZLIK NEDİR, NEDEN KABIZ OLURUZ?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinde yavaşlama sonucu oluşan ve sık görülen bir dışkılama sorunudur. Bunun sonucunda çıkan dışkı çok sert ya da çok küçük olabilir. Ayrıca tuvalet yaparken zorlanma hissi de hastaları oldukça zorlar. Haftada üç seferden az dışkılama ihtiyacı duyulması kabızlık olarak adlandırılır.

Birçok tetikleyici nedenden dolayı kişilerde kabızlık görülebilir. Başlıca nedenler; yetersiz ve dengesiz beslenme, vücuda yeterli su ya da lifli besin alınmaması, güçlü ağrı kesici ilaçlar, antidepresanlar, demir hapları, içinde kalsiyum, veya alüminyum bulunan antacid ilaçları kullanımı, yeme bozuklukları, irritabl barsak sendromu, hamilelik, sindirim sistemindeki sinirler ve kaslarda sorunlar, kolon kanseri, Parkinson hastalığı ya da multipl skleroz gibi nörolojik sorunlar ile az çalışan tiroid, ya da hipotiroidizm, gibi tıbbi sorunlardır.

KABIZLIKTAN KURTULMANIN 12 YÖNTEMİ

Sabahları güne ılık su ile başlayın. Su tüketimine özen gösterin. Kilo başına en az 30 ml su tüketin.

Haftada 2-3 kez kurubaklagil tüketmeye özen gösterin. Yemek olarak tüketebilir veya haşlayıp salatalarınıza ilave edebilirsiniz. İçerdikleri yüksek liften dolayı tuvalete çıkmanıza yardımcı olacaktır.

Lif içeriği yüksek besinleri beslenmenizde tercih edin. Tam tahıl içeren besinlerle tanışın. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek tercih edin.

Elma, şeftali, çilek, ananas, armut, brokoli, enginar gibi yüksek miktarda lif içeren meyve ve sebzeleri tüketin.

Ana öğünlerinizde mutlaka 1 kase salataya yer verin. Salatanızı bol yeşilliklerle hazırlayın. Ayrıca 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edebilirsiniz.

Yeterli miktarda magnezyum kaynaklarını tükettiğinizden emin olun. Kakao, kabak çekirdeği, avokado, yağlı tohumlar, keten tohumu ve yeşil yapraklı sebzeler bolca magnezyum içerir.

Ara öğünlerinizde veya salatalarınızda kuru meyvelere yer verin.

Keten tohumundan destek alın. Yoğurt veya salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

Turşu ve sirke gibi iyi bakterilerin bulunduğu fermente besinlere günlük hayatınızda yer verin. Salatalarınıza ya da içtiğiniz sulara sirke ilavesinde bulunabilirsiniz.

Günde 1 avuç kuru yemiş tüketin.

Geceden 1 litre ılık suya 2 adet kuru kayısı ve 2 adet kuru erik koyarak bekletin. Ertesi gün ise hazırladığınız suyu tüketmek size iyi gelecektir.

Düzenli olarak egzersiz yapın. Bağırsaklarınızın canlanmasına katkı sağlayacaktır.

KABIZLIK SORUNUNA İÇİN HANGİ BÖLÜM/DOKTOR BAKAR?

Eğer kişi kabızlık problemi yaşıyorsa hastanelerin dahiliye ( iç hastalıkları) ya da gastroenteroloji bölümüne gitmesi gerekir.