Kadınlarda kontrol edilemeyen aşırı cinsel istek: Nemfomani

Yayınlanma: 21.08.2023 - 09:59

Güncelleme: 21.08.2023 - 10:03

Nemfomani, kişinin cinsel davranışlarını kontrol edemediği psikolojik bir durumdur. Cinsel bağımlılık, hiperseksüalite ve kompulsif cinsel davranış gibi farklı isimlerle de anılan nemfomani hastalığının erkeklerdeki karşılığı satiriyazistir.

Nemfomani sorununda cinsel arzu ve fanteziler kontrol edilemez bir düzeye ulaşır ve bu durum kişinin genel olarak iş, aile ve sosyal yaşamını olumsuz etkiler. Kişi cinsel konularla o kadar meşgul olur ki artık günlük yapması gereken işleri yapamaz hale gelir.

NEMFOMANİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Nemfomani, madde bağımlılığına benzer özellikler gösterse de kişi bir maddeye değil bir aktiviteye bağımlıdır.

Nemfomani hastası bir birey, kontrol edilemeyen mastürbasyon, sürekli pornografi kullanımı, teşhircilik, röntgencilik, aşırı seks ve cinsel dürtülere karşı koyamama gibi belirtiler gösterir.

NEMFOMANİ NEDEN OLUR?

Nemfomani hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda kişinin cinsel travmalar, psikolojik ve duygusal sorunlar nedeniyle nemfomani yaşadığı iddia edilmektedir.

Örneğin tecavüze uğrayan kadınlar bazen kişisel bir ceza olarak aşırı cinsel davranışlarda bulunabilirler. Bazı kadınlar için seks, çocuklukta yaşanan istismar veya travma ile başa çıkma mekanizması olabilir.

NEMFOMANİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Nemfomani veya aşırı cinsel bağımlılık psikolog, psikiyatrist veya seks terapisti gibi uzmanların yardımıyla tedavi edilebilir. Tedavi süresi altta yatan nedene göre değişir. Psikoterapi ve ilaçlar bazen nemfomani tedavisinde kullanılır.

Ayrıca, dürtüsel cinsel davranış riskli olduğundan, nemfomani hastalarının cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi komplikasyonlara yakalanma riski daha yüksektir.