Kardiyologdan sürücülere 'kalp krizi' uyarısı

23 Haziran 2022 Perşembe, 00:00

Bursa'da pazartesi günü ailesiyle birlikte tatile gittikleri sırada kalp krizi geçiren sürücü Erol Yılmaz'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikserinin, otomobillerinin üzerine düşmesiyle Mehmet Ali Korkmaz ile oğulları Mustafa Efe ve Semih Korkmaz hayatını kaybetti.

Beton mikseri sürücüsü Erol Yılmaz da öldü. Kentte 11 Haziran’da da kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu´nun (37) kontolünü kaybettiği minibüs de akaryakıt istasyonundaki markete dalmış, kalp krizi geçiren sürücü ile istasyon görevlisi Bayram Çelikel ve markette müşteri olarak bulunan Bilal Arslan (42) yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

'DAMARLARIN TIKANMASIYLA KALP KRİZİ MEYDANA GELİYOR'

Bu olayların ardından Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, sürücülere uyarılarda bulundu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Eminlatif, kalp krizi geçirildiği hissedildiğinde kesinlikle direksiyon başına geçilmemesi, durumu sağlık ekiplerine bildirmek gerektiğini söyledi. Kalbi besleyen üç damar olduğunu belirten Dr. Eminlatif, "Bu damarların tamamen tıkanması sonrası kalp krizi meydana gelmektedir. Bunlar genellikle diyabetik hastalar, şekeri olan hastalar, tansiyonu mevcut olan hastalar, 45 yaşını geçmiş erkek ve bayanlar, sigara içenler, obezitesi olanlar, kilolu hastalarımız, kontrolsüz tansiyonu olanlar, risk faktörleri taşırlar ve menopoza ulaşmış hastalardır açıkçası" dedi.

'GÖĞÜSTE ÖKÜZ OTURMUŞ GİBİ AĞRI VARSA SAĞA ÇEKİN'

Kalp krizinin belirtileri hakkında bilgi veren Ali Eminlatif, "Kardiyolojik olarak bizim tarif ettiğimiz retrosternal dediğimiz göğüste baskı şeklinde meydana gelen, genellikle sol kola, sol serçe parmağına ulaşan ağrının ve buna eşlik eden nefes darlığı, çarpıntı, bayılmaların da olabileceği terlemenin, kusmanın eşlik ettiği bir tablodur. Direksiyon başında olan hastalarımız kalp krizi geçirdiğini hissederse, özellikle göğüste halk tabiriyle 'öküz, oturmuş' şeklinde bir ağrısı ve buna terleme eşlik ediyorsa, bulantı, kusma oluyorsa, sol kolay yayılan bir ağrısı bu kalp krizinin ilk semptomlarıdır. Bu nedenle aracını kesinlikle sakin bir şekilde sağa çekerek rahatlamalı, üzerindeki sıkı elbiseleri varsa gömleği varsa bunları gevşetebilir, rahatlatabilir. Rahat bir şekilde kendi veya yakını 112'yi arayabilir. hastane çok yakınında ise acil servise başvurabilir" diye konuştu.

'KALP KRİZİNDE İLK 1 SAAT ÇOK ÖNEMLİ'

Kalp krizindeki ilk bir saatin ölümlerin en yüksek olduğu saat dilimi olduğunu belirten Dr. Eminlatif, şöyle devam etti:

"Kalp krizindeki ilk 1 saat ölüm oranlarımız yüzde elli. Bu nedenle ilk saatler gerçekten önemli. Kalp krizi geçiren hastalarda kalbin kası beslenmediği için ölümcül ritimler oluşabilir. Bu nedenle yola devam etmemeli veya kalpte bizim duraklamalar dediğimiz birinci derece bloklar, ikinci derece bloklar, tam bloklar gelişerek hastada baş dönmesi geçici bilinç kaybı olabilir. Bu nedenle de kazalar oluşabilir. İlk 1 saat bizim için önemlidir.

Göğüs ağrısı şikayeti olan hastaların yola devam etmesi sakıncalıdır. Bunun sebebi de devam ettiği takdirde hem kendi hayatını riske atar hem trafikteki olan diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atar. Göğüs ağrısı hisseden hastalarımız, mutlaka sağa çekerek istirahat etmeli. Bu istirahatte de eğer gerçekten daha önce sabıkalı hastamızsa, yani baypası varsa veya stent takılmışsa, yanında dil altı varsa mutlaka dil altını kullanmalıdır."