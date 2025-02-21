Karlı havalar sakatlanmalara davetiye çıkarıyor! Uzmanlardan kritik uyarı...

Yayınlanma: 21.02.2025 - 17:52

Güncelleme: 21.02.2025 - 17:52

Ani hareketler nedeniyle ortaya çıkan ayak bileği burkulmasının, karlı ve buzlu havalarda daha da sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Kays Ünal, “Buzlu zeminler, özellikle yürürken kaymalara ve düşmelere yol açabilir. Ancak bazen şiddetli burkulmalar, kemik kırılmaları, kıkırdak bozulması ve eklem yaralanmalarına neden olabilir. Bu durumlar, uzun vadede ayak sağlığını tehdit edebilir. Bu gibi durumlarda ağrı ve şişlik geçmediğinde bir uzmandan yardım alınmalıdır” diye konuştu.

"AYAK BİLEĞİ EKLEMİNDEKİ BAĞLAR YIRTILABİLİR"

Karla kaplanmış zeminlerde yürürken, dikkatli olunması gereken birkaç önemli nokta bulunduğunu belirten Doç. Dr. Ünal, “Ayak bileği burkulmaları, ayak bileği eklemindeki bağların aşırı gerilmesi sonucu oluşur. Bu bağlar, ani bir kayma ve düşme hareketi sırasında fazla gerilebilir ve hatta yırtılabilir. Burkulmalar yalnızca geçici rahatsızlıklar değil, aynı zamanda uzun vadede tekrarlayan ağrılar ve burkulmaların başlıca nedenidir. Bu bağların hasar görmesi, eklemdeki dengeyi bozarak sürekli ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açabilir. Bu nedenle, buzlu ve kaygan zeminlere çıkmadan önce tedbirli olmak son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETLİ BURKULMALAR KEMİK KIRIKLARINA YOL AÇABİLİR"

Karla kaplı zeminlerde meydana gelen ayak bileği burkulmalarında şiddetli ağrılarla birlikte morarma, şişlik ve renk değişikliklerinin de görülebileceğini söyleyen Doç. Dr. Ünal, “Bu belirtiler genellikle vücutta oluşan bağ hasarının bir göstergesidir. Buz uygulaması, ağrıyı hafifletmek ve şişliği azaltmak için etkili bir yöntemdir. Ancak şiddetli burkulmalarda kemik kırılması veya eklem yaralanması riski söz konusu olabilir. Kar yağışı ve buzlu havalar düşme riskini artırarak, ciddi sakatlanmalara neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda ağrı ve şişlik geçmediğinde bir uzmandan yardım alınmalıdır” dedi.

GÜVENLİ YÜRÜMEK İÇİN İPUÇLARI

Karla kaplı yollarda güvenli bir şekilde yürümek için ipuçlarına değinen Doç. Dr. Ünal, “Öncelikle, kaymayı önlemek amacıyla topuklu yerine düztabanlı, kaymaz tabanlı ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca yürüyüş hızını yavaş tutmak, zemin üzerinde dikkatli bir şekilde ilerlemek, kayma riskini minimize eder. Eğer düşme durumu söz konusu olursa, doğru tedavi için hemen bir uzmana başvurulmalıdır” önerilerinde bulundu.

‘SOĞUK KOMPRES BURKULMA AĞRISINI HAFİFLETEBİLİR’

Ayak bileği burkulmalarında, ağrıyı hafifletmek için evde uygulanabilecek yöntemlerden bahseden Doç. Dr. Ünal, “Burkulma sonrası ilk 48 saat içinde bir buz torbası ile yapılan kompres, şişlik ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur. Buz, en az yarım saat süreyle belirli aralıklarla uygulanmalıdır. Ayrıca burkulan ayak üzerine basılmamalı ve ayak kalp hizasının üstüne kaldırılarak dinlendirilmelidir. Bu, şişliği azaltır. Eğer ağrı ve şişlik devam ediyorsa, mutlaka bir uzman desteği alınmalıdır” diye konuştu.

"BUZLU ZEMİNLERDE GÜÇLÜ KASLAR DAHA İYİ DENGE SAĞLAR"

Ayak bileği burkulmalarının tekrarlamaması için tedavi sürecinde kasları güçlendiren egzersizlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Ünal, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle buzlu zeminlerde yürürken, güçlü kaslar daha iyi denge sağlar. Egzersizlerin doğru şekilde yapılabilmesi için ortopedi uzmanından yardım almak, kişiye özel programlarla daha verimli sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur. Karlı ve buzlu hava koşullarında ayak bileği burkulmalarına karşı daha dikkatli olmak ve doğru önlemleri almak büyük önem taşır. Kar yağışı ile birlikte artan kayma ve düşme riski, sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu tür durumlarda erken müdahale ve doğru tedavi, uzun vadede ciddi sorunları önleyebilmektedir.”