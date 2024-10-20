Kaygıdan uzaklaşmak isteyenler antidepresan kullanımına yöneldi

Yayınlanma: 20.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.10.2024 - 04:00

Son zamanlarda yaşanan birçok olay bireyin ve toplumun ruh sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Yaşadığı stresten kaygıdan uzaklaşmak isteyenlerin bazıları ise antidepresan kullanmayı tercih ediyor. Uzman tavsiyesi olmadan arkadaş tavsiyesiyle veya bilinçsizce kullanılan antidepresanlar ise psikolojik olarak yıkıcı etkilere neden olabiliyor. Antidepresan kullanımlarına ilişkin çocuk, genç ve erişkin psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci ve Türkiye Psikiyatri Derneği Medya Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burhanettin Kaya ile konuştuk.

GÜNLÜK DOZ YÜKSELDİ

Doç. Dr. Burhanettin Kaya, güncel verilere bakıldığında antidepresanların tüm dünyada kullanımının arttığını söyledi. Kaya, ülke gündemini kapsayan birçok sosyal ve siyasi olayın, şiddet vakalarının, travmaların ve ekonomik krizlerin insanların ruhsal yapılarını etkilediğini de vurguladı.

HEKİM ÖNERMELİ

Türkiye’de son 2010-2021 yılları arasından antidepresan kullanımında yüzde 60 artış yaşandığını söyleyen Kaya, “100 bin kişiye düşen günlük antidepresan dozu da 32’den 52’ye kadar yükselmiş, yaklaşık yüzde 40 artış olduğunu görüyoruz. Genel olarak sinir sistemiyle ilgili ilaçların kullanımında da 2017’den 2024’e kadar çok belirgin bir artış var. Örneğin 2017’de 298.4 milyon kutu tüketilirken 2022’de bu sayı 377.5 milyona çıkmış” dedi.

Arkadaş tavsiyesi gibi yönlendirmelerle antidepresana olan yönelimleri değerlendiren Kaya, “İnsanlar ‘Ben kullandım iyi geldi sen de kullan’ gibi gerekçelerle antidepresan kullana-biliyorlar. Bunun oranını bilmiyoruz ama bir kültür olarak var ve doğru bir şey değil” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Bengi Semerci ise tüm ilaçlarda olduğu gibi antidepresanların da hekim tarafından tanı konan duruma uygun olarak seçilmesi gerektiğini söyledi. Semerci, “Hekim önerisi dışında ilaç kullanmak birçok soruna yol açar. Hekim önerdiği ilacın dozunu ayarlar ve yan etkilerini nasıl yöneteceğini bilir. Doğru nedenle ve dozda kullanılmayan ilaçlar yarar yerine zarar getirir. Yan etkiler kontrol edilmediği için ciddi sorunlara yol açabilir. Bedenin diğer organlarına zarar verebilir” diye konuştu. Ergenlik ve gençlik döneminde olan çocukların yaşıtlarından farklı olmak istemediklerini kaydeden Semerci, “İlaç almak onları yaşıt grubu içinde farklı bir konuma koyacağı endişesi ile ilaç kullanımını reddederler. Diğer nedeni ise gençler ‘ilacın kendilerini kontrol’ etmesi olarak nitelendirmekte ve dışardan kontrol ediliyor olmaktan hoşlanmadıklarını belirtmektedirler” dedi.