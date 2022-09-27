Kilo almanın az bilinen 5 nedeni

27 Eylül 2022 Salı, 07:00

Diyetisyen Tuğçe Sert, kilo almaya ilişkin bilinmeyen 5 nedeni anlattı.

Sert'in açıklamaları şöyle:

UYKUSUZLUK: Düzenli uyku sağlıklı bir vücuda sahip olmak için önemlidir. Uykusuzluk vücudun tüm dengesini bozabileceği gibi kilo alınmasında neden olabilir. Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak kişileri buzdolabına yönlendirebilir ve bu durumda da alınan fazla kaloriler kilo almaya neden olmaktadır. Bi başka neden ise hormon düzeyindeki değişikliklerdir. Bu değişimler iştah mekanizmasını çalıştırır ve açlık hissiyatı ortaya çıkar. Tüketilen besinler kendinizi kötü hissetmenize ve uyku kalitenizin düşmesine neden olacaktır.

STRES: Stres çağımızın sorunlardan biridir ve birçok kişide görülür. Stresin aşırısı metabolizmaya zarar verir. Stres hormonu seviyesi yükseldiği zaman iştah açılır ve yemek yeme ihtiyacı artar. Tüketilen yüksek kalorili besinler nedeniyle kilo alımı kaçınılmaz olur.

TİROİD HASTALIĞI: Hipotiroidi, tiroid bezinin vücut için yeterli miktarda tiroid hormonu üretemediği bir hastalıktır. Yorgunluk, halsizlik, güçsüzlük gibi...belirtilerle kendini gösterir. Yavaş çalışan tiroid metabolizmanın daha yavaş çalışmasına sebep olarak kilo vermeyi zorlaştırır ve aynı zamanda kişide kilo artışına neden olur.

SIK ARALIKLARLA DÜŞÜK KALORİLİ DİYET YAPMAK: Malum kilo verme sürecinin en önemli basamağı sağlıklı diyet uygulamaktır. Ancak sağlıksız uygulanan diyetler kilo alımına neden olabilir. Eğer vücudun ihtiyacının çok altında enerji ve besinler ile beslenme oluyorsa metabolizma hızında düşme meydana gelir. Buna bağlı olarak yemek yemeyen ama kolay kilo alan bir bünye ortaya çıkar.

MENOPOZ: Kadınlara özgü olan bu dönemde kilo alınması normal bir sonuçtur. Menopoz döneminde östrojen seviyesi düşer. Bununla birlikte metabolizma hızı da yavaşlar. Yavaşlayan metabolizmanın yanında yanlış besinlerin tüketilmesi ve hareketsiz yaşam varsa kilo alımı meydana gelir.