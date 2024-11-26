Kış aylarında artan kalori miktarıyla baş etmenin 6 püf noktası

Yayınlanma: 26.11.2024 - 14:04

Güncelleme: 26.11.2024 - 14:04

Diyetisyen Betül Arslanoğlu, kış aylarının gelmesiyle birlikte su tüketiminin azalması, sürekli yemek yeme isteği ve hareketsiz yaşam tarzının günlük kalori miktarında artışa neden olduğuna dikkat çekerek, bu durumu yönetmek için önerilerini 6 maddede açıkladı.

Havaların soğuması ile birlikte su tüketiminin ve egzersiz seviyesinin azaldığını belirten Diyetisyen Arslanoğlu, evde geçirilen zamanın arttığını ve gün ışığından daha az yararlanıldığını ifade etti. Bu durumun ise, sürekli atıştırmalıklara, duygusal yemeye, tatlı ve karbonhidrat tüketiminde artışa yol açtığını vurgulayan Arslanoğlu, bu durumla baş etmenin yollarını şu şekilde sıraladı:

1. SOĞUK HAVALARDA KAS ORANINI ARTIRMAK ÖNEMLİ

Soğuyan havalarda metabolizmanın hızlanması gerektiğine değinen Arslanoğlu, "Kas oranınızı ne kadar artırırsanız metabolizmanız o kadar hızlanır. Soğuk havalarda vücut ısısını düzenleme isteğiyle kalori ihtiyacı artar, bu nedenle iştahımızın artması normaldir. Ancak egzersiz seviyesinin düştüğü bu dönemde, ideal kiloya ulaşmak ve kiloyu korumak önemlidir. Kas oranınızı artırmak, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenizi veya kilonuzu korumanızı kolaylaştıracaktır. Ayrıca düzenli uyku da metabolizmanın sağlıklı çalışabilmesi için kritik bir faktördür," dedi.

2. KALITELİ BESİNLERE ODAKLANILMALI

Kaliteli besinlerin günlük beslenme planına dahil edilmesi gerektiğini belirten Arslanoğlu, “Tahıllı ürünler, yüksek kaliteli protein kaynakları ve sağlıklı yağlar, enerjinizi dengeler ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bağırsak sağlığını desteklemek için probiyotik ve prebiyotik gıdalar tüketmeye özen gösterin,” dedi.

3. TATLILAR VE KARBONHİDRATLAR RUH HALİNİ GEÇİCİ OLARAK İYİLEŞTİREBİLİR

Tatlılar ve karbonhidratların kısa vadede mutluluk hormonu serotonin üretimini artırarak ruh halini iyileştirebileceğini belirten Arslanoğlu, "Ancak aşırı karbonhidrat tüketimi uzun vadede kilo alımına, beslenme dengesizliklerine ve mutsuzluğa yol açabilir. Duygusal yeme, özellikle stres ve kaygı gibi durumlar nedeniyle artar, ancak bu durum uzun vadede olumsuz sonuçlar doğurur,” uyarısında bulundu.

4. SU TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Kış aylarında su içme alışkanlıklarının genellikle azaldığını söyleyen Arslanoğlu, "Su, vücut ısısının düzenlenmesinden sindirim ve beslenmeye kadar pek çok hayati fonksiyona katkı sağlar. Kışın su içme alışkanlığını ihmal etmeyin. Ayrıca vitamin ve mineral seviyelerinizin ölçülmesi, eksikliklerinizi gidermeniz açısından faydalı olacaktır,” diye konuştu.

5. DUYGUSAL YEME ALIŞKANLIKLARIYLA BAŞ ETMEK

Kışın günlerin kısalması ve ışık eksikliği nedeniyle serotonin seviyelerinin düşebileceğini belirten Arslanoğlu, "Bu durum ruh halimizi olumsuz etkileyebilir ve tatlılara yönelmemize neden olabilir. Duygusal yemeyi kontrol altına almak için sağlıklı atıştırmalıklara yönelmek ve egzersize odaklanmak gerekir," dedi.

6. KISA SÜRELİ DİYETLERDEN KAÇINILMALI

Yazdan fazla kilo ile çıkan bireylerin şok diyetlerden uzak durmaları gerektiğini vurgulayan Arslanoğlu, "Şok diyetler metabolizmayı yavaşlatır ve vücudu kıtlık bilincine sokar. Kilo vermek veya kiloyu korumak için sürdürülebilir bir beslenme planı oluşturulmalı,” dedi.

Diyetisyen Betül Arslanoğlu, kış aylarında sağlıklı yaşam tarzını benimseyerek metabolizmayı hızlandırmak ve kilo yönetimini sağlamak için bu altı öneriyi dikkate almanın önemli olduğunu belirtti.