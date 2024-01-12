Kış aylarında su içmenin önemi: Bağışıklığı güçlendiriyor!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 13:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 13:03

Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Demirci, kış aylarında yeterli su tüketiminin bağışıklık sistemini güçlendirip hastalıklara karşı direnci artırdığını belirtiyor. Soğuk hava, düşük nem, ve kapalı alanlarda geçirilen uzun sürelerin vücuttaki su kaybını artırabildiğini ifade eden Demirci, kış aylarında su tüketiminin daha fazla önem taşıdığını vurguluyor. Soğuk hava şartlarının vücut sıcaklığını düzenleme mekanizmalarını etkileyebileceğini belirten uzman, düzenli su içmenin vücut ısısının stabil kalmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Demirci, sıvıların bağışıklık sistemini desteklediğini ifade ederek, kış aylarında su içmenin sadece susuzluğu gidermekle kalmayıp, vücudun daha iyi çalışması için hayati bir rol oynadığını belirtiyor. Soğuk hava ve rüzgarın neden olduğu su kaybını telafi etmek için günlük su tüketimine özel önem verilmesi gerektiğini söyleyen uzman, sağlıklı bireylerin günde en az 10-12 bardak, yaklaşık 2-2,5 litre su içmelerini öneriyor. Özellikle sabahları ilk iş olarak su içmenin metabolizmayı harekete geçirebileceğine dikkat çeken Demirci, kış mevsiminde su tüketimine özen göstermenin genel sağlığı olumlu yönde etkileyebileceğini belirtiyor. Ancak, bireyin özel sağlık durumu göz önüne alındığında, doktorun vereceği talimatlara uymak önemlidir, diyor.