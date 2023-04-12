Kız çocukları neden babalarına düşkün olur? Elektra kompleksinin belirtileri nelerdir?

Yayınlanma: 12.04.2023 - 18:45

Güncelleme: 12.04.2023 - 18:45

Elektra kompleksinin sıklıkla Sigmund Freud ile beraber anıldığını ancak bu terimin ilk kez 1913 yılında Carl Jung tarafından kullanıldığını belirten Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, “Elektra kompleksi; kız çocuğunun annesinden babasını kıskanmasını, annenin yerini geçme isteğini, baba evden gittiğinde sürekli ağlamasını ve babaya aşırı düşkün olmayı ifade etmek için kullanılıyor. Kız çocuğu anneden uzaklaşırken babaya yakınlaşıyor. Bu davranışlar yaklaşık 3-6 yaş arasında görülüyor ve zamanla normale dönüyor. Yaşın ilerlemesiyle anneyle özleşme yoluyla da çözümleniyor” diye konuştu.

Bu dönemde ebeveynlerin çocuklarına nasıl yaklaşacaklarını bilemediklerini ifade eden Ülkü, “Bazı ebeveynler, çocukları kıskanmasın diye birbirlerine karşı mesafeli yaklaşabilirler ancak birbirlerine karşı mesafeli yaklaşımlarının uygun bir tutum olmadığını söylemekte fayda var. Çocuklarının yanında sevgi göstermekten kaçınmamaları gerekiyor. Eşler birbirlerine olan tavırlarını değiştirmemeli. Çocuklar anne ve babalarını model alıyorlar. Aynı zamanda çocuklar, ailede herkesin farklı bir birey olduğunu, herkesin sevgi ve ilgisinin farklı olacağını öğrenmeli ve kabul etmeliler” dedi.

ELEKTRA KOMPLEKSİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, genel olarak 3-6 yaşlar arası başlayan Elektra kompleksinde gözlemlenebilen belirtileri şöyle sıraladı:

- Anneye karşı açıklanamayan düşmanlık duyguları besliyorlar,

- ‘Büyüyünce babamla evleneceğim’ gibi cümleler kuruyorlar,

- Annesinin babasına gösterdiği sevgiyi kıskanıyorlar,

- Anne ve baba kavga ettiğinde koşulsuz babanın tarafında yer alıyorlar ve

-Karar verirken önce babanın fikrini alıyorlar.



ELEKTRA KOMPLEKSİNİN ÇÖZÜMÜ NEDİR?

Ebeveynlerin bu dönemin normal bir durum olduğunu ve çocukları suçlamak, eleştirmek yerine koşulsuz sevgi ve ilgi göstermeyi unutmaması gerektiğini de vurgulayan Ülkü, “Bu süreci geçici ve normal bir durum olarak değerlendiriyoruz. Çocuğun yaşı ilerledikçe kıskanma durumu yavaş yavaş örnek almaya dönecektir. Ancak Elektra kompleksinin yetişkinlik evresinde de devam etme ihtimali olabilir. Bu yüzden eğer ergenlik döneminde de devam ederse özellikle psikolojik destek almak önem kazanacaktır. Yetişkinlik evresinde de Elektra kompleksinin devam etme ihtimali olabilir. Yetişkinlik evresinde bu kompleksin en önemli belirtileri, kadınların kendilerinden yaşça olgun erkeklere ilgi duyma ve babalarına benzer özellikler aramaya başlamaları şeklinde görülebilir” ifadelerini kullandı.

Uzman Klinik Psikolog İnci Nur Ülkü, kompleksin çözümü için dikkat edilmesi gerekilen bazı durumları ise şöyle sıraladı:

- Babanın da sıradan bir insan olduğunun çocuğa öğretilmesi,





- Baba figürünün tam olarak çocuğa açıklanması,





- Anne ve babanın arasında bir bağ olduğunun belirtilmesi,





- Anne-babaların 3 yaşından sonra çocukları ile ayrı odada kalması,





- Anne - babaların çocuklarına karşı aşkım, sevgilim gibi kelimelerle hitap etmemesi,





- Anne-babaların çocukları ile dudaktan öpüşmemesi,





- Anne-babanın çocukları ile gereksiz güç mücadelesine girmemesine dikkat edilmesi gerekiyor.

Çocukların ruhsal yapısını ve kişilik gelişimini etkilediği için anne ve babaların bu tutumlara dikkat etmesini öneriyoruz.