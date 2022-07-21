Klima çarpması belirtileri neler? Klima çarpması nasıl olur? Klima çarpması nasıl önlenir?
Sıcak havaların hakim olduğu bu günlerde, iş yerleri ve evlerde klimalar durmadan çalışıyor. Yaz aylarının kurtarıcısı olan klimaların devreye girmesiyle birlikte, hastaneye 'klima çarpması' şikayeti ile gelenlerin sayısı oldukça fazla. Peki, klima çarpması belirtileri neler? Klima çarpması nasıl olur? Klima çarpması nasıl önlenir?
İçinde bulunduğumuz bunaltıcı havalardan dolayı klima gördüğümüz yerde klimaları açıp adeta hayata yeniden dönüyoruz. Pek çok insan klimanın üflediği soğuk havadan etkilendiği için yaz aylarında nezle olduğunu düşünüyor. Hava sıcaklıklarının artması ve çok sayıda yurttaşın günlerini klima altında geçirmesi ile birlikte ''klima çarpması'' tam olarak nedir, oldukça merak ediliyor. İşte klima çarpmasının nasıl bir rahatsızlık olduğuna dair önemli noktalar...
KLİMA ÇARPMASI NEDİR?
'Klima çarpması' olarak adlandırdığımız rahatsızlık, aslında bedenimizin fiziksel olarak tam sıcağa adapte olduğu anda klimaların çalışmasıyla vücudumuzun sıcaktan soğuğa geçmeye uyum sağlayamamasıdır.
Artan hava sıcaklıklarına paralel olarak yükselen vücut sıcaklığından hissettiğimiz rahatsızlık sebebiyle klima açtığımızda ise vücudumuz soğuk bir havaya maruz kalır. Klima nedeniyle oluşan bu sıcaklık değişimi de bazı sağlık sorunlarına yol açar. Bu sebeple edindiğimiz rahatsızlığa da klima çarpması adı verilir.
KLİMA ÇARPMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Klima çarpması belirtileri, nezlede görülen belirtilerle aynı olabileceği gibi farklı yansımalarla da ortaya çıkabilir. Klima çarpması sonucu görülebilecek belirtiler şu şekildedir:
- Vücudun çeşitli yerlerinde hissedilen kas ağrısı
- Göğüs ağrısı
- Burun tıkanıklığı, nefes almakta zorlanma gibi solunum yolu sorunları
- Yüksek ateş
- Şiddetli baş ağrısı
- Vücut direncinin düşmesi nedeniyle halsizlik hissedilmesi
- Boğaz Ağrısı
- Mide bulantısı
- Kusma
- Cilt kuruluğu
KLİMA ÇARPMASI NASIL ÖNLENİR?
Klima kullanımının artmasıyla klimanın sağlığa etkisi ve doğru kullanımına yönelik önemli noktalar bulunmaktadır. Özellik Covid-19 salgınının hayatımıza girmesiyle, yurttaşların üşütme benzeri yaşadığı semptomları ayırt edebilmesi neredeyse imkansız hale geldi. Bazı enfeksiyon ve mikropların havayoluyla bulaşabildiğini göz ardı etmeyerek, klima bakım ve temizliğini düzenli olarak yaptırmanız alabileceğiniz önlemlerin başında gelir.
Klima çarpmasını engelleyecek bazı önlemler ise şöyle:
- Terliyken klima havasına maruz kalmamaya dikkat edin.
- Salgın sürecinde olduğumuz için doğal havalandırma yollarını tercih edin.
- Klimaları, ideal ısı derecesiyle çalıştırmalısınız. 21°C ya da 22°C kapalı alanlar için idealdir.
- Klimaların kanatlarını, direkt vücudunuza gelecek şekilde konumlandırmamalısınız. Kanatların tavana ya da zemine hava üflemesi daha sağlıklıdır.
- Çok sıcak ortamda iken klimanın ayarını birdenbire çok soğuk dereceye getirmeyin.
Uzmanlar, klima çarpması diye nitelendirdiğimiz rahatsızlığın sıkça Covid-19 belirtileriyle karıştıldığını ifade ederek, klima çarpması şikayetiyle gelen hastaların Covid-19 pozitif çıkabildiğini belirtiyor.
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