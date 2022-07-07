Kurban eti nasıl saklanır? Uzmanı açıkladı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 00:00

Et ve Süt Kurumu’nda görevli Veteriner Hekim Hande Altun, Kurban Bayramı öncesi yurttaşlara kurban seçimi ve etin saklanması ile ilgili uyarılarda ve önerilerde bulundu.

Altun, kurban kesimi sırasında kesim gerçekleştirilecek alanın öncelikle temiz olmasına özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Kesilecek hayvanların veteriner kontrolünden geçmiş olması gerektiğini ifade eden Altun, "Bu alanlar Kurban Bayramı öncesinde hazırlanıp, kesime hazır hale getirilmelidir. Vatandaşlarımız da mümkün mertebe hijyene ve temizliğe özen göstererek kurban kesimlerini gerçekleştirmeliler. Çevreye atık atılmamalıdır. Etlerde herhangi bir bulaş olmamalıdır. Kesim ve parçalama işlemleri mümkün olduğunca hızlı ve süratli olmalıdır ki, et açıkta uzun süre bekletilmemelidir. Eti parçalama işlemi profesyonellik gerektiren bir durumdur. Bunu işinde uzman kişilere bırakmak daha doğru olacaktır" dedi.

"GÖSTERİŞLİ 6 AYLIK KÜÇÜKBAŞ SEÇİLEBİLİR"

Hande Altun, kurban seçiminin öncelikle sağlıklı ve besi durumu iyi olan hayvanlardan yapılması gerektiğini belirterek, "Yemine ulaşamayacak kadar topal, şaşı hayvanlar kurbanlık olarak seçilmemelidir. Vatandaşlarımız daha çok besi durumu iyi, sağlıklı hayvanlar arasından kurbanları seçmelidir. Küçükbaş hayvanlarda 1 yaşını doldurmuş olmalıdır. Büyükbaş hayvanlarda ise 2 yaşını doldurma şartı aranır. Ama bir koyun gösterişli, 1 yaşında gibi görünüyor, fakat 6 aylık, o zaman kurban olarak seçilebilir" diye konuştu.

"ETLER UYGUN ŞARTLARDA SAKLANMALI"

Etlerin sınıflandırması ve uygun şartlarda saklanması gerektiğini kaydeden Altun, şunları söyledi:

"Etleri 'kıymetli etler' ve 'kuşbaşı' ile 'kıymalık' olarak adlandırırız. Kıymalık etleri hayvanın gerdan bölgesinden, kaburga etlerinden ve diğer etler hazırlanırken çıkan kırpıntı etlerin onlara ilavesiyle çekilerek hazırlanmasından elde ederiz.

Tercihe bağlı olarak vatandaşlarımız her etten kıyma çekip tüketebilirler. Kıymetli etler de bonfile, antrikot, kontrfile dediğimiz hayvanın çeşitli kısımlarıdır. Kuşbaşılık etler ise genel olarak daha çok ön kol bölgesinden veya arka butlardan tercih edilir" dedi.

"24 SAATTE TÜKETİLMELİ"

Altun, kıymalık olarak tüketilecek etlerin 24 saatten fazla dolapta taze olarak bekletilmemesi gerektiğini ifade ederek, "24 saat içerisinde direkt olarak tüketilmedir. Kurban kesildikten sonra ilk 24 saat, 0-4 derece aralığında sıcaklıkta muhafaza edilmesi gerekmektedir. Etler şoklanacaksa -30 derecede dipfriz dolapta saklanıp, 1 yıl kadar muhafaza edilebilir. -18 derecede saklanacaksa eğer, 6 ay ile 1 yıl içerisinde tüketilmesini tavsiye ediyoruz.

Etlerin muhafaza edilmesi sırasında buzdolabı poşetlerinden faydalanılabilir. Buzdolabı poşetlerinin içerisine ayrı ayrı yerleştirilen etler üzerine etiketleri yapıştırılarak muhafaza edilebilirler. Ayrıca bonfile, antrikot gibi etlerin ızgara olarak pişirilmesini tavsiye ederiz. Kıymadan çeşitli tencere yemekleri, köfte yapılabilir. Buttan elde edilecek etler ise kavurma olarak pişirilebildiği gibi şiş halinde pişirilerek tüketilebilir" ifadelerini kullandı.

Altun, etlerin ön soğutma işlemine tabi tutulması gerektiğini kaydederek, "Bu kısım çok önemlidir. Ön soğutma işlemine tabi tutulmadan direkt tüketilen etlerden istenilen lezzet alınmaz" dedi.