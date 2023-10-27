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Meclis'te sorunlarını anlattılar: Vatandaş dişsiz, diş hekimleri işsiz

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) üyeleri, milletvekillerine sorunlarını anlatan bir rapor sundu. Raporda, “Vatandaş dişsiz, diş hekimleri işsiz. Yeni fakülte açılmamalı” tespiti yer aldı. TDB Başkanı İşmen, “Karanlığa ilerliyoruz” dedi

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.10.2023 - 03:00
Meclis'te sorunlarını anlattılar: Vatandaş dişsiz, diş hekimleri işsiz
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Türk Dişhekimleri Birliği’nce (TDB) yapılan “TDB 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi” dün Ankara ATO Congresium’da başladı.

TDB Genel Başkanı A. Tarık İşmen ve TDB yöneticileri, kongrenin açılışında “Artık Dişhekimlerinin Sesini Duyma Zamanı” başlığıyla bir basın açıklaması düzenledi. Burada konuşan İşmen, “Bütün çağrılarımıza rağmen Türkiye’de diş hekimliği fakültesinin açılması durdurulamıyor. Her türlü itirazımıza rağmen her yıl artan kontenjanlarla bu meslek yapılamaz hale geliyor” ifadelerini kullandı.

İşmen ardından istemlerinin yer aldığı bir rapor ve 25 bin dişhekiminin imzasını TBMM’ye götürdü. Hekimlerin hazırladığı raporda ise istemler şöyle sıralandı: Vatandaş dişsiz, diş hekimleri işsiz. Yeni diş hekimliği fakültesi açılmamalı. Diş hekimleri daha fazla kamuda istihdam edilmeli. Taşeron dişhekimliği kabul edilemez.



Meclis Türk Dişhekimleri Birliği

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