Meme implantı olanların çoğu çıkarma ameliyatı oldu!

Yayınlanma: 23.07.2024 - 12:38

Güncelleme: 23.07.2024 - 12:38

Son yıllarda Avustralya'da meme implantlarının çıkarılmasında büyük bir artış yaşanıyor. Bu artış, birçok kadının implantasyon sonrası ciddi semptomlar yaşadığını bildirmesiyle ilişkilendiriliyor. 2016 yılında 0,4 olan eksplant cerrahisi geçiren kadın sayısı, 2022'de 7'ye yükseldi. Kanser sonrası implantları çıkarılan kadınlar da bu rakamlara dahil.

Queensland eyaletinde yaşayan ve cilt bakım uzmanı olan Cristina Tamba, implant çıkarma prosedürü geçirenlerden biri. "Doğru şeyi yaptığımı biliyorum çünkü şimdi kendimi inanılmaz iyi hissediyorum," dedi. Tamba, 10 yıldan uzun bir süre önce geçirdiği estetik meme ameliyatının "kilo alma, hormonal değişiklikler, anksiyete ve intihar düşünceleri" gibi semptomlara yol açtığını belirtiyor. Bu semptomlar "meme implantı hastalığı" olarak adlandırılan durumla ilişkilendiriliyor.

Araştırmacılar, bu durumun tıbbi olarak tanınmadığını ancak daha fazla araştırılması gerektiğini söylüyorlar. Lotus Enstitüsü'nde plastik ve rekonstrüktif cerrah olarak görev yapan Dr. Peter Widdowson, "Uzun süredir kendilerini iyi hissetmediklerini söyleyerek gelen kişilerin göğüs implantlarını çıkarıyorum ve bu kişilerin yüzde 80'i altı ay içinde geri gelip kendilerini çok daha iyi hissettiklerini söylüyorlar," dedi.

Macquarie Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, meme implantı olan 226 kadın üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda, eksplant ameliyatı geçiren 77 kişinin yüzde 85'inin işlemden altı ay sonra sağlık durumlarının iyileştiği bildirildi. Bu çalışma, ülkede meme implantı olan kadınların yaşadığı etkileri inceleyen ilk girişim oldu.

Uzmanlar, implant taktıran kadınlara yıllık kontrollerini mutlaka yaptırmalarını tavsiye ediyor. Avustralasya Kozmetik Cerrahi Koleji (Australasian College of Cosmetic Surgery) tarafından 2023 yılında yayınlanan bir ankette, meme büyütmenin en çok yapılan ikinci kozmetik ameliyat olduğu tespit edildi.