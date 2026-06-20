Menopoz döneminde kemikleri zayıflatan 5 büyük hata! Sadece kalsiyum yeterli değil

Kadın hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olan menopoz, beraberinde getirdiği hormonal değişimler nedeniyle kemik sağlığı üzerinde ciddi riskler barındırıyor. Azalan östrojen hormonu, düşen fiziksel aktivite ve ani kilo değişimleri kemik erimesine (osteoporoz) zemin hazırlarken, uzmanlar bu süreçte doğru beslenme stratejilerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Mehmet Refik Sezgin, menopozda kemik dokusunu güçlü tutmanın şifrelerini paylaştı.

"TABAĞINIZ GÖKKUŞAĞI GİBİ OLSUN"

Menopoz döneminde kemik korumasının sadece süt ve süt ürünleri tüketmekle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Dyt. Mehmet Refik Sezgin, beslenmede çeşitliliğin esas olduğunu vurguladı. Kemik sağlığını korumanın sırrının tek tip beslenmeden kaçınmak olduğunu ifade eden Sezgin, tabağı renklendirme tavsiyesinde bulundu:

"Kemik dokusunu korumak ve güçlendirmek için tek bir besin kaynağına odaklanmak asla yeterli değildir. Kemik sağlığı; yeterli protein alımı, D vitamini düzeylerinin desteklenmesi, magnezyum, fosfor ve K vitamini gibi birçok besin öğesinin dengeli alınmasıyla bir bütün olarak korunur. Günlük beslenmede kalsiyum ihtiyacı için süt, yoğurt ve peynir gibi geleneksel kaynaklara mutlaka yer verilmelidir. Ancak tabağın geri kalanında çeşitliliği yakalamak adına, mineral ve K vitamini deposu olan koyu yeşil yapraklı sebzeler ile bitkisel protein ve lif kaynağı olan kuru baklagiller dengeli bir şekilde yer almalıdır. Bu zengin sentezi tamamlamak ve mineral alımını en üst seviyeye çıkarmak için ise fındık, badem ve susam gibi sağlıklı yağlı tohumlar günlük beslenme rutinine dahil edilmelidir. Tabağınız adeta bir gökkuşağı gibi renkli olmalı."

KEMİKLERİ ZAYIFLATAN 5 BÜYÜK HATA

Dyt. Mehmet Refik Sezgin, menopoz sürecinde kadınların kulaktan dolma bilgilerle ya da zayıflama uğruna sıklıkla yaptığı ve kemik kalitesini doğrudan düşüren 5 büyük hatayı ise şöyle sıraladı:

Bilinçsiz ve Ağır Diyetler: Hızlı kilo verme amacıyla yapılan düşük kalorili, şok ve tek tip diyetler kemik mineral yoğunluğunu olumsuz etkiler, kemik erimesini hızlandırır.

Hatalı Protein Tüketimi: Vücudun ihtiyacından çok daha yetersiz veya tam aksine aşırı miktarda protein almak kemik yapısını doğrudan bozar.

Aşırı Kafein Tüketimi: Gün içinde fazla kahve ve çay tüketilmesi, vücuttan kalsiyum atılımını artırarak kemikleri içeriden zayıflatır.

Yetersiz Sıvı Alımı: Yeterli su tüketilmemesi, kafeinin olumsuz etkileriyle birleştiğinde kemik kalitesini sekteye uğratır.

İşlenmiş Gıdalar: Yüksek oranda işlenmiş, paketli ve katkı maddeli gıda tüketimi kemik hücresi kalitesini düşürerek kırılma riskini artırır.