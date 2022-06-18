Migren nedir, neden olur? Migren ağrısı nasıl geçer? Migren belirtileri nelerdir?

18 Haziran 2022 Cumartesi, 14:53

Dünyada en sık karşılaşılan baş ağrısı türlerinden biri olarak kabul edilen migren kişinin yaşam kalitesini düşürmesine neden olur. Migren neden olur? Migren ağrısı nasıl geçer? Migren belirtileri nelerdir?

MİGREN NEDİR, NEDEN OLUR?

Migren hastalığı genellikle 20-40 yaş arasında ortaya çıkan, 4-72 saat süren, tekrarlayan başağrısı ataklarıyla seyreden kronik bir hastalıktır. Migren atakları tedavi edilmezse yaklaşık 72 saat kadar sürebilir. Migrenin görülme şekli kişiden kişiye değişebilir. Migren ataklarının ortaya çıkmasına hala neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir. Migrenin ataklar halinde görülür ve bu ataklar bazen birkaç saniye içerisinde sonlandır bazıları ise birkaç gün sürebilir.

Alkol ve kafein içeren içecekler, Stres, parlak ışık, yüksek ses, keskin koku gibi duyusal uyaranlar, uyku düzenindeki değişimler, fiziksel aktivite, hava durumundaki değişimler, doğum kontrol hapı, nitrogliserin türü ilaçlar, işlenmiş veya tuzlu gıdalar, öğün atlamak, uzun süreli açlık migreni tetikleyebilir.

MİGREN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ağrı genellikle yarım, zonklayıcı, kişinin günlük yaşam aktivitelerini engelleyecek derecede orta veya yüksek şiddette, başın hareketleriyle artan baş ağrısı şeklindedir. Ağrı bazen bir gözün etrafında başlar ve enseye doğru yayılır, bazen de enseden başlayar. Rutin fiziksel aktiviteyle ağrı artar. Ağrı şiddetli hatta çok şiddetli olabilir. Ağrıya bulantı ve kusma da eşlik edebilir. Hasta ağrı döneminde yemek yiyemez. Işık, gürültü ve kokulardan çok rahatsız olduğu için genellikle loş, sessiz bir odada bir kenarda uzanmayı tercih eder.

Migren hastası kişilerin en az yarısında migrenden önceki birkaç saat, hatta bazen gün içinde tıbbi olarak “prodrom dönemi” denen bazı şikayetler görülür. Bu dönemde huzursuzluk, konsantrasyon bozukluğu, dikkat azalması, esneme, tatlı yeme isteği gibi belirtiler olabilir. Sinirlilik, aşırı neşe gibi davranış değişiklikleri görülebilir. Çoğu zaman sese, ışığa, kokuya duyarlılık bu dönemde başlar.

MİGREN TANISI NASIL KONULUR?

Migren tanısı, hastanın öyküsü ve nörolojik muayene sonucunda konulmaktadır. Başka olasılıkları ekarte etmek için kan tetkikleri ve/veya Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme incelemesine başvurulabilir

MİGREN AĞRISI NASIL GEÇER?

Migren ağrısının hafiflemesi için sessiz ve karanlık bir odada uzanmak, şakaklara masaj yapmak ya da alın ve enseye soğuk bir bez koymak gibi çözümler uygulanabilir.

MİGRENLİ HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

-Düzenli uyumaya, dengeli beslenmeye, hafif egzersizler yapmaya özen gösterilmeli.

-Yazın güneş ışınlarının dik olarak geldiği saatlerde çok fazla dışarıda kalınmamalı, mutlaka şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalı.

-Ani ısı değişimlerinden kaçınılmalı. Çok sıcak ortamdayken birdenbire klimalı, soğuk bir yere geçilmemeli.

-Klimalı ve kapalı ortamlarda uzun süre bulunulmamalı.

-Sıvı tüketimini arttırılmalı, sigara ve alkolden kaçınılmalı, çay ve kahveden uzak durulmalı