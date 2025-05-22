Mısır'da bir ilk: Yaşam Boyu Başarı Ödülü Haberal'a verildi

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal Mısır, Kahire'de Üroloji-Nefroloji Zirvesi'nin onur konuğu oldu. Türkiye'yi temsil eden Haberal’a, Mısır’da ilk kez bir bilim insanına verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edildi. Zirveye Mısır hükümetinden üst düzey yetkililer de katıldı. Açılışta Haberal’ın kısa özgeçmişi yayımlandı. Haberal, burada bir konuşma da yaptı. Türkiye’de ve dünyada organ nakli sürecine öncülük eden gelişmeleri aktardı. “Hayat bağışlayın” sözleriyle organ bağışına davette bulundu. Haberal’a “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nü Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Mohamed Awad Tag Eldin ile Kongre Başkanı Prof. Mohamed Salah Eldin Zaki takdim etti.

Yurda döndükten sonra değerlendirmelerde bulunan Haberal, Ortadoğu’daki organ nakli faaliyetlerine dikkat çekti ve Mısır’a desteğini yineledi. Aldığı ödülü Türkiye’ye ithaf etti.

Prof. Dr. Mehmet Haberal, 29-30 Mayıs tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek Yanık Kongresi ile dünya bilim insanlarını bir araya getirecek. Türkiye’de organ naklinin 50. yılı ise Kasım ayında yine Ankara’da düzenlenecek MESOT Kongresi ile kutlanacak.