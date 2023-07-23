Norveç somonunda parazite rastlandı! 'Türk somonuna bulaşabilir' uyarısı

Yayınlanma: 23.07.2023 - 12:52

Güncelleme: 23.07.2023 - 12:52

Halk arasında 'balık biti' ya da 'deniz biti' olarak bilinen ve Türkiye'de 24 çeşidi bulunan parazitler, balıkların derisine yapışarak hem kan emiyor hem de üretim ortamlarında çok fazlalaştığında toplu balık ölümlerine neden oluyor.

İnsan sağlığı açısından tüketildiğinde bir olumsuzluk yaratmayan parazitlerle ilgili Türkiye genelinde çalışma yürüten Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Argun Akif Özak, marketlerde satılan Norveç somonlarını incelemeye aldı.

Araştırma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özak, "Birden fazla markette satılan Norveç somonları üzerinde inceleme yaptık. Araştırmalarımız sonucunda ithal edilen somonların üzerinde 'Lepeophtheirus Salmonis' familyasından parazit olduğunu tespit ettik.

Ayrıca Karadeniz'deki çiftliklerden aldığımız numuneleri de inceledik. Yaptığımız araştırmalarda bu cins parazite rastlamadık. Önümüzdeki yıllarda böyle bir problemin oluşmayacağının bir garantisi yok" dedi.

"BU PARAZİTLERİN TAŞINMA OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK"

Türk somonu sektörünün her yıl biraz daha büyüdüğünü ve 2022 yılında 50 bin ton Türk somonu ihracatının yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Özak, "Hızla büyüyen Türk somonu sektöründe bu tarz problemlerin önüne geçebilmek için canlı balık ithalinin son derece kontrollü bir şekilde yapılması lazım. Üreticilerimizi uyarmak istiyorum. Yurt dışından canlı balık ithalinde bu parazitlerin taşınma olasılığı çok yüksek. Bizler üreticilerimizle irtibat halindeyiz. Bu parazitler, balıkların dış yüzeyine tutunup, balığın dış deri yüzeyine zarar veriyor. Bu tahribat, kan damarlarına kadar ulaşıp, balıktan beslenmeye başlıyor. Balığın üzerinde aşırı miktarda çoğaldıklarında ise ciddi anlamda ölümlere neden oluyor. Bu da çok ciddi miktarda ekonomik kayıp demek" diye konuştu.