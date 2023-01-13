Obezite cerrahisi sonrası demir ve B12’ye dikkat

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 07:00

Günümüzde en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezite, birçok hastalığa davetiye çıkarıyor. Obezite, egzersiz ve diyetle kontrol altına alınamadığı durumlarda ise cerrahi yöntemler ile tedavi ediliyor. Obezite cerrahisi sonrası, hastanın sağlıklı bir yaşam sürmesi için demir ve B12’ye dikkat edilmesini gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, konu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

'OBEZİTE KISIRLIK VE KANSERE YOL AÇABİLİR'

Obezite ile beraber meydana gelebilecek hastalıklar konusunda açıklamalarda bulunan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, “Obezite yani halk arasında aşırı şişmanlık, yağ dokularında vücut sağlığını bozacak ölçüde fazla miktarda yağ birikmesidir. Obezite; hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, kısırlık ve kanser gibi pek çok hastalıklara yol açabilir. Obeziteyi egzersiz ve diyetle her zaman kontrol altına almak mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda bariatrik cerrahi de denilen obezite cerrahisi yapılabilir. Bu yöntem obeziteye bağlı oluşabilecek hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde en etkili yoldur” diye konuştu.

'VİTAMİN VE MİNERAL MİKTARI AZALIR'

Obezite cerrahisi sonrası vitamin ve mineral miktarının azaldığını söyleyen Prof. Dr. Yıldırım, “Obezite cerrahisinde genel olarak mide hacmi küçültülür ve dolayısıyla vücudumuza giren gıdaların azalması ve kısa sürede ağırlık kaybının fazla olması nedeniyle aldığımız vitamin ve mineral miktarı azalır. Midenin küçültülmesi bu vitamin ve mineralin emiliminde azalmaya yol açarak demir ve B12 eksikliğine katkıda bulunur. Bu durumda kansızlık ve bazı sinir sistemi problemleri gelişir. Bu hastalarda mide cerrahisi nedeni ile ağızdan verilen tedaviler çoğu zaman yeterli olmaz, hastalara damar yolu ile ilaç verilmesi gerekebilir” şeklinde konuştu.

'AMELİYAT SONRASI 6 AYDA BİR DOKTOR KONTROLÜ'

Ameliyat sonrasında hastaların ömür boyu, 6 ayda bir doktor kontrolüne gelmesinin önemine değinen Prof. Dr. Yıldırım, “Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası dönemde beslenme durumunun değerlendirilmesi, ameliyat sonrası özellikle B12 vitamini, demir, folik asit seviyelerinin düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekir. Eksikliklerin yerine konması, obezite cerrahisi sonrası gelişebilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve tedavisi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle hastaların sadece operasyonun ilk yıllarında değil, ömür boyu en azından 6 ayda bir ayda bir doktor kontrollerinin yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.



