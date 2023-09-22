Öğün atlamayın, su içmeyi unutmayın: Uzmanından kış beslenmesi rehberi

Yayınlanma: 22.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 22.09.2023 - 07:00

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gülcan Yıldız, kış mevsimine sağlıklı bir geçiş yapmanın önemine dikkat çekiyor ve bazı önerilerde bulunuyor.

Yıldız'a göre, kış aylarında doğru beslenme ile hastalıkların önüne geçilebilir. İşte Yıldız'ın mevsim geçişleri ve kış aylarında sağlıklı beslenme hakkındaki önerileri:

1. Öğün Atlamamak İlk Kural: Kış aylarında özellikle yüksek kalorili yiyeceklere olan ilgi artabilir. Bu nedenle öğün atlamamak, düzenli beslenmek önemlidir. Kahvaltı atlamamaya özen göstermek, günün enerji dengesini sağlar.

2. Su Tüketimine Dikkat: Soğuk hava ve azalan terleme nedeniyle su tüketimi azalabilir. Ancak su, vücut için vazgeçilmezdir. Yetişkin bir kişinin kilogram başına ortalama 30-35 ml su tüketmesi gerekir. Mevsim geçişlerinde su tüketimini azaltmamak önemlidir.

3. Kan Şekeri Dengelemesi İçin Bitki Çayları: Gün içinde kan şekeri seviyelerini dengelemek için çubuk tarçınlı bitki çayları tercih edilebilir. Tarçın, kan şekeri kontrolüne yardımcı olur.

4. Bağışıklık Sistemi İçin Vitaminler: Bağışıklık sistemi güçlü olmalıdır. A, C ve D vitaminleri bağışıklık sistemini destekler. Bu vitaminleri yeterince almak için meyve, sebze ve D vitamini takviyeleri tüketilebilir.

5. Kış Sebzeleri ve Sülforafan: Kış sebzeleri, özellikle sülforafan içerir. Bu madde kilo kontrolüne yardımcı olurken bağışıklık sistemini destekler. Ayrıca A vitamini içeren sebzelerin yanına 1 tatlı kaşığı zeytinyağı eklemek faydalıdır.

6. C Vitamini Deposu: Kivi, limon, portakal gibi C vitamini içeren besinleri günlük beslenme programına dahil etmek, bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına yardımcı olabilir.

7. D Vitamini Takviyesi: Kış aylarında güneş ışığından yeterince faydalanamamak D vitamini eksikliğine yol açabilir. Bu nedenle doktor önerisi ile D vitamini takviyeleri alınabilir.

8. Baharatların Gücü: Baharatlar metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolünü destekler ve bağışıklığı güçlendirir. Zerdeçal, zencefil, karabiber, tarçın gibi baharatları yemeklere eklemek veya çay olarak tüketmek önerilir.

9. Egzersiz Unutulmamalı: Bedenin ve beynin sağlıklı çalışması için düzenli egzersiz yapmak unutulmamalıdır. Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa olumlu etkileri vardır.

Mevsim geçişlerinde ve kış aylarında bu önerilere dikkat ederek sağlığınızı koruyabilir ve enerjinizi yüksek tutabilirsiniz. Beslenme ve Diyet Uzmanları herkesin sağlıklı bir yaşam için bilinçli beslenme alışkanlıkları edinmesini tavsiye ediyor.