Sadece 30 günde doğum sonrası kilo sorununu unutun: Beslenme uzmanından tavsiyelerle forma girin!

Yayınlanma: 15.09.2023 - 19:00

Güncelleme: 15.09.2023 - 19:00

Beslenme ve Diyet Uzmanlarından Hande Güngör, doğum sonrası kilo kontrolünün önemini vurguluyor. Kontrollü kilo alımının, annelerin doğum sonrası kilolardan daha kolay kurtulmalarına yardımcı olabileceğini ifade eden Güngör, "Kontrolsüz kilo alımı ise gebelik sırasında ve sonrasında birçok sağlık problemine yol açar. Aşırı kilo alımı, anne ve bebek sağlığını riske atabilir ve kalıcı kilo sorunlarına yol açabilir. Gebelik boyunca, kişinin gebelik öncesi kilosuna göre değişmekle beraber, 7-18 kilo kazanımı normaldir. İdeal kilo kazanımı sağlayan anneler, doğum sonrası kilolarını kaybedebilirler" dedi.

HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, sağlıklı bir beslenme planının doğum sonrası kilo kontrolünün önemli bir parçası olduğunu belirtiyor. Süt, yoğurt, peynir, yumurta, balık, tavuk, et, kuru baklagiller, tam tahıllar, sebze, meyve, zeytinyağı, ceviz gibi besin gruplarını dengeli ve düzenli olarak tüketmenin önemini vurgulayan Güngör, "Günde 3 litre su tüketmek, sıvı alımını artırmak için güvenli bitki çayları, ayran, çorba, meyve suyu ve komposto tercih edilmelidir. Basit şeker içeren yüksek kalorili tatlılardan kaçının ve yerine az şekerli sütlü tatlılar, doğal tatlandırıcılar kullanın. Düşük kalorili diyetler, anne sütü üretimini azaltabilir, bu nedenle ideal kilo kaybını hedeflemek önemlidir. Annelerin sağlıklı, dengeli ve çeşitli bir beslenme planıyla süt miktarını ve kalitesini artırabileceklerini unutmamalıyız" şeklinde konuştu.

Gebelik sonrası kilo kontrolünün anneler ve bebekler için önemli olduğunu hatırlatan Güngör, uzman desteğinin bu süreçte çok önemli olduğunu söylüyor. Beslenme uzmanına danışmanın, kişiye özel bir diyet planı oluşturmanın, sağlıklı bir şekilde kilo vermenin ve anne sütünü korumanın anahtarlarından biri olduğunu belirtiyor.

Kısacası, yeni annelerin doğum sonrası sağlıklarını korumak ve ideal kiloya ulaşmak için kontrollü kilo alımına ve sağlıklı beslenmeye önem vermesi gerekiyor. Beslenme uzmanlarının rehberliği ile bu hedeflere ulaşmak daha kolay olacaktır.