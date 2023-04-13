'Otizmi yok sayan hiçbir yerde biz yokuz'

Yayınlanma: 13.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.04.2023 - 03:00

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği kurucusu avukat Sedef Erken, parti programlarında hem engelliler alanında hem de otizm alanında stratejik yaklaşım sorunu olduğuna dikkat çekti.

Erken, “Bu hem iktidar hem de muhalefet için geçerli. Bu alan muhalefet açısından henüz çok iyi çalışılmış değil. Programlara bizim önerdiğimiz maddelerinden birkaçı konuluyor ancak geniş fotoğraf görülmüyor. Türkiye’de engelli meselesi zeminden çözümlere ihtiyaç duyuyor. Engellilerin yolda yürüme şansı bile yok. Bu konunun bütünsel olarak tüm koşullarıyla çalışmaları gerekiyor. Özel günler dışında bizi arayan soran pek olmuyor. Seçim dönemlerinde ya da özel günlerde hatırlanıyoruz. Aday listelerine baktığımızda bu konuda çalışan kimseyi göremiyoruz” ifadelerini kullandı.

