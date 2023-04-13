'Otizmi yok sayan hiçbir yerde biz yokuz'
Otizmli çocukların aileleri partilerin seçim vaatleri ve parti programları arasında otizmi bireylere yönelik herhangi bir düzenleme olmamasını eleştiriyor. Aileler, “Otizmli bireyleri yok sayan tüm siyasi partilere sesleniyoruz; bizi yok sayan hiçbir yerde yokuz” açıklaması yaptı.
İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği kurucusu avukat Sedef Erken, parti programlarında hem engelliler alanında hem de otizm alanında stratejik yaklaşım sorunu olduğuna dikkat çekti.
Erken, “Bu hem iktidar hem
de muhalefet için geçerli. Bu
alan muhalefet açısından
henüz çok iyi çalışılmış
değil. Programlara bizim
önerdiğimiz maddelerinden
birkaçı konuluyor ancak geniş
fotoğraf görülmüyor.
Türkiye’de engelli
meselesi zeminden
çözümlere ihtiyaç
duyuyor. Engellilerin
yolda yürüme
şansı bile yok. Bu
konunun bütünsel
olarak tüm koşullarıyla
çalışmaları gerekiyor. Özel
günler dışında bizi arayan
soran pek olmuyor. Seçim
dönemlerinde ya da özel
günlerde hatırlanıyoruz.
Aday listelerine baktığımızda
bu konuda çalışan kimseyi
göremiyoruz” ifadelerini
kullandı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan'dan açıklama
- AKP'nin anket sırrı çözüldü...
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- Hem Erdoğan'a hem de partisine kötü haber
- Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'le ilgili ilk kez konuştu
- Mustafa Destici'den Erkan Baş için 'ırkçı' açıklama!
- EURO 24 ve Copa America aynı anda oynanacak