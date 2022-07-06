'Koronavirüs Türkleri teğet geçecek' diyen Oytun Erbaş yine gündemde: 'Dışkısı bol olan uzun yaşar'

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:58

Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş dışkı büyüklüğüyle uzun yaşam arasındaki bağlantısını anlattığı video yeniden gündem oldu. 4 ay önce Youtube’da İnternational Press kanalına konuk olan Erbaş, dışkı büyüklüğünün uzun yaşamla ilgili olduğunu ifade etti.

"DIŞKISI BOL OLAN UZUN YAŞAR"

Erbaş, “Dışkı miktarı. Dışkı miktarı bol olacak. Az yapıyorsan bağırsak gidik demek. Bi yapıyorum hocam bir tabak. Günde iki yapıyorum çok yapıyorum. Afrika’da bir insan ne kadar çok dışkılıyorsa o kadar sağlıklıdır diyorlar. Miktar büyük olacak. Dışkısı bol olan uzun yaşar” dedi.

GEN TARTIŞMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) Türkiye’ye gelmeden önce de açıklama yapan Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, koronavirüsün Türklere bulaşmadığını iddia etmesiyle gündeme gelmişti.

Erbaş, "Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz’den gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye’nin çok az etkileneceğini düşünüyorum" demişti.

Maske takmanın da gerekli olmadığını savunan Erbaş, "Çünkü maske nemle ıslanıyor. Virüs üstünde daha çok birikir. Maske bırakın önlemeyi hasta olmayı bile kolaylaştırabilir" iddiasında bulunmuştu.

“AKP OLMASAYDI AKADEMİSYEN OLMAZDIM”

Oytun Erbaş katıldığı bir televizyon programında da “AKP olmasaydı akademisyen olamazdım” ifadelerini kullanmıştı.