'Pazarcı' demişti 'veteriner' çıktığı iddia edildi: Oytun Erbaş yine açıklama yaptı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 11:18

Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın TVNET'te katıldığı Sert Sorular programındaki “Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. İnsanlar neyi eleştiriyor biliyor musun? Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam röpteşambırlı doktorların işine gelmiyor. Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu” sözleri sosyal medyada eleştirilmişti.

Erbaş’ın açıklamalarının ardından babası Bülent Erbaş’ı tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ailenin Sökeli değil, Ödemişli olduğunu, baba Erbaş’ın da programda bahsedildiği gibi pazarcı değil bankacı olduğunu ortaya çıkardı. Bu bilgilerin yer aldığı paylaşımı alıntılayan ünlü eğitimci Prof. Dr. Selçuk Şirin de “Şu iki haberi üst üste okuyunca ülkede olup biten her şeyi anlayabiliyorsunuz” yorumunu yaptı.

Erbaş daha sonra yeni bir açıklama yaparak “Babam bankacı onunla il il gezdik. Dedemlerle büyüdüm ben, dedem esnaftır benim pazarcıdır. Pazarlarda pirinç sattım. Ödemişliyim" şeklinde açıklaması yapmıştı.





Bu kez sosyal medyada Erbaş’ın dedesinin pazarcı değil, veteriner olduğu ileri sürüldü.

Ödemişli Efeler Kulübü isimli internet sitesinde Oytun Erbaş’ın dedesi Bülent Erbaş “Bülent Erbaş 1951 yılında Ödemiş’te doğdu. Kuvâ-yi Milliye Soma Cephesi Komutanı Baytar Osman Erbaş’ın torunudur. Bülent Erbaş, İlkokul ortaokul ve liseyi Ödemişte okudu. Üniversiteyi Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde okudu” ifadeleri ile tanıtıldı.

Erbaş dedesinin veteriner olduğu iddialarına ilişkin Yeniçağ’dan Ümit Karadağ’a yaptığı açıklamada “O kim biliyor musun? Babamın babasının babası. Babamın dedesi yani veteriner. Babamın babası terzidir. Benim pazarcı olan annemin babası. Gerçek dedem yani. Babamın sayfasını bulmuşlar. Orada da Kuvayı Milliye Soma Cephesi komutanı baytar Osman Erbaş’ın oğludur yazıyor” yanıtını verdi.