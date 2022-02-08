Şahan Gökbakar’dan Oytun Erbaş'a: 'Yalan üzerine tez mi yazıyor dersiniz?'

08 Şubat 2022 Salı, 09:38

Covid-19 salgınının başlarında "Koronavirüs Türkleri teğet geçecek" açıklamasıyla tepki çeken Doç. Dr. Oytun Erbaş, açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor.

Kendisini deneysel tıp uzmanı olarak tanıtan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın TVNET'te katıldığı Sert Sorular programındaki “Bana ‘pazarcıdan bilim adamı mı olur’ dediler. İnsanlar neyi eleştiriyor biliyor musun? Bu kadar pragmatik şeyleri halka anlatmam röpteşambırlı doktorların işine gelmiyor. Biz Anadolu çocuğuyuz. Eğer bu hükümet olmasaydı bizim öğretim üyesi olma şansımız yoktu” sözleri sosyal medyada eleştirilmişti.

Erbaş’ın açıklamalarının ardından babası Bülent Erbaş’ı tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ailenin Sökeli değil, Ödemişli olduğunu, baba Erbaş’ın da programda bahsedildiği gibi pazarcı değil bankacı olduğunu ortaya çıkardı.

'DEDESİ VETERİNER' İDDİASI

Erbaş daha sonra yeni bir açıklama yaparak “Babam bankacı onunla il il gezdik. Dedemlerle büyüdüm ben, dedem esnaftır benim pazarcıdır. Pazarlarda pirinç sattım. Ödemişliyim" şeklinde açıklaması yapmıştı.

Bu kez sosyal medyada Erbaş’ın dedesinin pazarcı değil, veteriner olduğu ileri sürüldü.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN ESPRİLİ YANIT

Önceki günlerde 'Oytun Erbaş'ı taklit ettiği paylaşımıyla gündem olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son olarak Twitter'dan yaptığı paylaşımla Erbaş hakkında iddialara esprili bir yanıt verdi.

Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu Oytun Paşa'nın 'Babam değil dedem pazarcı' dediği dedesi de veteriner çıkmış. 'Dedem veteriner, annemin babası pazarcı' demiş.'Elimizde kadeh gezdirmediğimiz için yapmadılar' demiş kadehli resmini koymuşlar. Oytun Paşa 'Yalan' üzerine tez mi yazıyor dersiniz?"