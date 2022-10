Pembe ekimde kadınlarımızın yanındayız

27 Ekim 2022 Perşembe, 12:19

Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen 10 kanser türü arasında ilk sırada yer alan meme kanseri, farkındalık ve erken teşhisle tedavi edilebiliyor.

Her yılın ekim ayı bu önemli hastalığa dikkat çekmek amacıyla “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” (Pembe Ekim) olarak anılıyor ve konuyla ilgili farkındalık çalışmaları yürütülüyor. Kadınların istihdamda daha fazla yer almalarına yönelik çalışmalar yapan Gedik Holding, kadın çalışanlarının sağlıklarını da düşünüyor. Bu kapsamda her yıl ekim ayında, meme kanseri farkındalık çalışmaları kapsamında etkinlikler yapıyor.

KADIN ÇALIŞANLAR MEME KANSERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

Bu yıl da Pendik ve Hendek üretim tesislerinde görev yapan kadın çalışanları için ücretsiz tetkik, tarama ve muayene hizmetleri sağlayan Gedik Holding aynı zamanda uzman doktorların verdiği eğitimlerle kadın çalışanlarını meme kanseri konusunda bilgilendirdi.

Kendi kendine meme muayenesi, meme kanseri erken tanısında önemli bir tarama ve tanı yöntemi. Her kadının evinde tek başına rahatlıkla her an uygulayabileceği bir muayene yöntemi. Erken dönemde teşhis edilen meme kanserinde iyileşme oranları yüzde 98’lere varıyor. Bu nedenle her kadın 20 yaşından itibaren elle ve ayna karşısında kendi kendine meme muayenesine ve sağlık kuruluşlarında yapılan klinik meme muayenelerine başlamalı, 40 yaşından itibaren ise yılda en az bir kez mamografi çektirmeli. Söz konusu tetkikler dikkatle uygulanırsa, hasta meme kanserine yakalansa bile erken teşhis ihtimali çok yüksek olduğundan büyük olasılıkla hastalığı atlatmış oluyor.