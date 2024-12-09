Kanser olduğu iddia edilmişti... Tanju Özcan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Allah bir sarı kart gösterdi'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Kansere yakalandığı iddia edilen Özcan, rahatsızlığının nedenini açıkladı.

Kanser olduğu iddia edilmişti... Tanju Özcan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama: 'Allah bir sarı kart gösterdi'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 18:22

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, doktorların kendisine “akut pankreatit” teşhisi koyduğunu belirtirken, bu hastalığın kötü beslenme, stres ve alkol kullanımından kaynaklandığını ifade etti.

Özcan, "Allah’ın sevgili kuluymuşum ki erken teşhis konuldu" dedi. Kamuoyunda hakkında çıkan “kanser teşhisi konuldu” iddialarını yalanlayan Özcan, teşhisinin akut pankreatit olduğunu belirtti.

Rahatsızlığına dair açıklamalarda bulunan Özcan, "Bu hastalığın nedeni kötü beslenme, stres ve alkol kullanımı. Ancak artık bu alışkanlıklarımdan vazgeçeceğim. Allahu teala bana sarı kart gösterdi. Çift sarı karta dönmemesi için bundan sonra alkol kullanmayacağım" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Tanju Özcan #Bolu Belediye Başkanı

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