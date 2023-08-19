Ruh sağlığı uzmanı: Kumar bağımlılığı, geri kazanma hırsı olarak hastalık düzeyinde

Yayınlanma: 19.08.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.08.2023 - 07:00

Ruh Sağlığı Uzmanı Doktorn Gülnur Şen, son zamanlarda bahis sitelerinde oynanılan kumarlar sonrasında kaybedilen parayı geri kazanma hırsının hastalık olduğunu ve kendilerine bu şikayette bir çok hastanın geldiğini açıkladı. Kumarda kaybedilen para sonrasında yurttaşların maddi, ailevi ve sosyal sorunlar yaşadığını söyleyen Dr. Gülnur Şen, bu hastaların “Davranışsal bağımlılık” kategorisinde değerlendirildiğini söyledi.

Şen, yaptığı açıklamada "İstenilen heyecanı elde etmeye devam etmek ya da kazanılan parayı daha fazla arttırmak amacıyla, daha fazla paraya yatırarak bu sitelerde zaman harcayan insanlar bir takım sorunlarla polikliniğimize başvurmakta. Giderek daha fazla parayla kumar oynamak ve giderek daha fazla para kaybetmek insanların hayatında olumsuz sonuçlar ve psikolojik sorunlara yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.

KUMARDA KAYBEDENLER DAHA ÇOK YALAN SÖYLEME EĞİLİMİNDE

Kumarda kaybedilen para sonrasında depresyon ve çaresizlik gibi duyguların yaşanıldığını söyleyen Dr. Şen, kaybedilen parayı kazanmak için tekrarlanan başarısız girişimlere yöneldiklerini söyledi.

Yurtdaşların istemsizce kendilerini kısır döngüye soktuklarını söyleyen Dr. Şen, "Kumarda kaybeden vatandaşlar; depresyon, çaresizlik gibi duygularla tekrarlayan başarısız girişimlere yönelmektedirler. Hiç kimseye hissettirmeden kaybettikleri parayı kazanma girişimleri kendilerini bir kısır döngüye sokmaktadır. Ayrıca bu kişilerde; yalan söyleme de çok fazla görünmektedir. İnsanları kumar oynamadıkları konusunda yalan söyleme patenleri çok fazla ve bu süreci kabullenmeme ve polikliniğe başvurma konusunda erteleme davranışını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, etrafınızda eğer böyle fark ettiğiniz kişiler olursa mutlaka psikiyatri polikliniğine yönlendirmenizi tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.