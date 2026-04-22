Sadece fiziksel değil zihinsel hazırlık: Hamilelik yogasının 5 kritik faydası

Özel bir hastanede ‘Hamilelik Yogası: Bedeninizi ve Ruhunuzu Doğuma Hazırlayın’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı, dengeli ve huzurlu geçirmelerine katkı sağlamak amaçlanırken, hamilelik yogasının fiziksel ve zihinsel faydalarına dikkat çekildi.

'ANNE ADAYLARINDA BESLENME, UYKU DÜZENİ VE EGZERSİZİ OLDUKÇA ÖNEMSİYORUZ'

Yoganın gebelik sürecinde önerilen en önemli egzersizlerden biri olduğunu belirten Memorail Göztepe Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ile Perinatoloji uzmanı Prof. Dr. Esra Esim Büyükbayrak, “Gebelik, kadın hayatında özel ve önemli bir dönemdir. Bu sürecin sağlıklı geçirilmesi, anne adayının iyi olması; hem doğumun hem de bebeğin sağlıklı olmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle genel sağlık açısından anne adaylarında beslenme, uyku düzeni, stres yönetimi ve egzersizi oldukça önemsiyoruz. Beslenme konusunda, anne adaylarının ‘çift canlıyım, iki kat yemem gerekir’ gibi bir düşünceye kapılmamaları gerekir. Bunun yerine proteinden zengin, dengeli ve temiz içerikli beslenmeleri çok daha önemlidir. Yoga ise özellikle üzerinde durduğumuz ve önerdiğimiz bir egzersiz türüdür. Çünkü kontrollü bir egzersizdir ve hem fiziksel hem de zihinsel açıdan önemli faydalar sağlar. Fiziksel olarak, gebelikte sık görülen bel ve sırt ağrılarına iyi gelir. Bunun nedeni, gebelik sürecinde vücudun denge merkezinin değişmesidir” ifadelerini kullandı.

‘DOĞUM KORKUSUNU AZALTIYOR’

Prof. Dr. Büyükbayrak, “Yogadaki esneme hareketleri ve belirli kas gruplarını çalıştırmaya yönelik egzersizler sayesinde bu ağrılar azalabilir. Bunun yanı sıra gebelikte dolaşım problemlerine bağlı olarak ödem sık görülür. Yogada yer alan özellikle bacak kaldırma egzersizleri, bu ödemin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca doğum sırasında aktif olarak kullanılan pelvik kasların tanınması, çalıştırılması ve doğru kullanılması da büyük önem taşır. Yoga, bu kasların güçlenmesine katkı sağlayarak doğum sürecini destekler. Zihinsel açıdan bakıldığında ise yoga; meditasyon ve nefes egzersizleriyle anne adaylarının gevşemesine, bedenlerini daha iyi tanımalarına, streslerini yönetmelerine ve doğum korkularını azaltmalarına yardımcı olur” dedi.

‘YOGAYI ÖZELLİKLE ÖNEMSİYOR VE TÜM ANNE ADAYLARINA ÖNERİYORUZ’

Gebelikte yapılan egzersizlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Büyükbayarak, “Tüm bu yönleriyle doğuma hazırlık sürecine önemli katkılar sunar. Bu nedenle yogayı özellikle önemsiyor ve tüm anne adaylarına öneriyoruz. Ancak önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekir: Her yoga, gebelik yogası değildir. Gebelik sürecinde dikkat edilmesi gereken özel durumlar vardır. Örneğin burkulma ve twist hareketlerinden kaçınılmalı, uzun süre sırt üstü yatılmamalı ve aşırı gerilme içeren egzersizler yapılmamalıdır. Bu nedenle bu alanda eğitimli kişiler eşliğinde yoga yapılması büyük önem taşır. Bu kapsamda biz de kendi kurumumuz olan Memorial Göztepe Hastanesi’nde, haftada bir gün, perşembe akşamları, alanında eğitimli bir eğitmen eşliğinde ücretsiz hamilelik yogası etkinliği planladık. Tüm anne adaylarını bu etkinliğimize bekliyoruz” diye konuştu.

'HAMİLELİK YOGASI, ANNE ADAYLARININ BU DÖNEMİ SAĞLIKLI GEÇİRMESİ İÇİN HAZIRLANMIŞ BİR YOGADIR'

Etkinlikte konuşan Yoga Terapi uzmanı Dr. Neslihan İskit, “Böyle bir etkinlikte yer almaktan büyük mutluluk duydum. Çünkü Memorial Hastanesi, 2004 yılından bu yana hamile yogası, çocuk yogası ve kalp yogası programlarını sürdürüyor ve bunu tamamen bir sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştiriyor. Bu nedenle Memorial’a böyle bir etkinlik düzenlediği için minnettarım. Yeni açılan bu hastanede de hamilelerin desteklenmeye devam edecek olması son derece sevindirici. Bu tür çalışmalar ne kadar fazla duyurulursa, o kadar çok anne adayına ulaşılır ve hamileler bu süreci daha huzurlu bir şekilde geçirebilir. Hamilelik yogası, anne adaylarının bu dönemi sağlıklı ve rahat geçirmesi için özel olarak hazırlanmış bir yoga türüdür. İlk trimester, ikinci trimester ve üçüncü trimester için ayrı programlar bulunur. Hamileler bu programlara katıldıklarında bel ağrısı, baş ağrısı, siyatik ve ödem gibi sorunları yaşamadan, daha konforlu bir hamilelik süreci geçirerek doğuma hazırlanabilirler” dedi.

‘KADINLAR DOĞUM SÜRECİNİ DE KOLAYLAŞTIRMIŞ OLUR’

Hamilelik yogası yapan kadınların daha sakin, dengeli ve sağlıklı bebekler dünyaya getirebildiğini söyleyen Dr. İskit, “Hamilelik yogasının önemli özellikleri vardır. Her ne kadar anne sağlığı için uygulanıyor olsa da, tatlı diyebileceğimiz bazı yan etkileri de bulunur; örneğin daha kolay bir doğum ve daha huzurlu bir bebek gibi. Bu nedenle hamile yogası yapan kadınlar doğum sürecini de kolaylaştırmış olur. Aynı zamanda daha sakin, dengeli ve sağlıklı bebekler dünyaya getirebilirler. Anne adaylarına, hamile olduklarını öğrendikleri andan itibaren sosyal hayatlarından kopmamalarını, günlük rutinlerine devam etmelerini ve mutlaka hamile yogasına başlamalarını tavsiye ediyorum. Bu pratiği hamilelik boyunca sürdürmeleri de oldukça önemli. Zaten yoga yaptıkça anne adayları kendilerini çok daha iyi hissediyor. Hatta doğum yaklaştığında, bu kez doğumdan sonra ne zaman tekrar başlayabileceklerini merak ediyorlar. Hamilelik yogası, gerçekten huzurlu, dengeli ve sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeye büyük katkı sağlıyor. Bu işi yaptığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Zaman zaman karşılaştığım kişiler, ‘Hocam, sizinle hamileyken yoga yapmıştık. Bakın, oğlum- kızım bu yaşa geldi’ diyorlar. Bu geri dönüşler beni çok mutlu ediyor ve ‘İyi ki bu işi yapıyorum’ dedirtiyor” diye konuştu.