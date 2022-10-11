Sağlık Bakanlığı mesai sonrası hasta kabulü ve yedek hasta uygulaması başlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü ve yedek hasta uygulamalarının başlatıldığı duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Beyaz Reform” kapsamında yapılan yeni düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu.
Koca, mesai sonrası hekim isteğine bağlı hasta kabulü ve yedek hasta uygulamalarının başlatıldığı duyurdu. Buna göre doktorlar mesai saati sona erdikten sonra hastanede kalıp hasta bakmaya devam edebilecek. Yedek randevu uygulmasıyla birlikte ise randevularına gelmeyen hastalar yerine saat başı bir yedek randevu açılacak.
Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, söz konusu uygulamaların sağlık sistemine olası etkileriyle ilgili Cumhuriyet’e konuştu. Uygulamalarının sağlık sistemindeki yükü artıracağına dikkat çeken Ökten, “Beyaz Reform’u açıklarken bizim çalışma koşullarımızı, ekonomik ve özlük haklarımızı düzelteceklerini, sağlıkta şiddeti önleyeceklerini söylemişlerdi. Aksine ağır olan çalışma yükümüz daha da artacak koşullarımızı ağırlaştırıyorlar. Bize ‘Mesai sonrası da çalışın’ diyorlar. Zaten günlük ortalama 80-100 arası hasta bakıyoruz. Ek randevu vermeleri hasta sayısını artırmaktan başka işe yaramayacak” dedi. Ökten, mesai sonrası isteğe bağlı hasta kabulü uygulamasının hasta ve hekimleri karşı karşıya getirebileceğine de dikkat çekti.
SAĞLIKTA ŞİDDET ARTACAK
Ökten, yedek hasta uygulamasıyla ilgili de “Hastanın yedeği olmaz. ‘Gelmeyen bir hastanın yerine bakın’ diyorlar. Hasta gelirse ne olacak? Diğer hastayı geri gönderdiğimiz zaman hekimle tartışacak. Bu sağlıkta şiddeti artıracak. Dünyada ek randevu ya da yedek hasta diye bir kavram yok. Literatüre yeni kavramlar kazandırıyorlar” dedi.
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