Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama: O hastalıkların rapor süresi uzatıldı!

Yayınlanma: 18.06.2023 - 13:00

Güncelleme: 18.06.2023 - 13:00

Sağlık Bakanlığı, daha önce 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmış olan raporları, dün bir duyuru yayınlayarak bazı hayati öneme haiz ilaç raporlarıyla ilgili olarak sürenin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

TEİS Genel Başkanı Nurten Saydan, raporlu hastaların daha önce uzatılmış olan rapor sürelerinin, yenileme sırasında hastanelerde oluşacak yoğunluk sebebi ile Sağlık Bakanlığı tarafından tekrar uzatılmasının yararlı olduğunu belirtti.

Nurten Saydan’ın, bugün yaptığı yazılı açıklaması şöyle:

“RAPOR SÜRESİNİN UZAMASIYLA HASTANELERDEKİ YOĞUNLUK AZALACAK”

“Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın son günlerde eczanelerimize girerek en çok sordukları soru, ‘Raporum uzadı mı, ilaçlarımı verebilecek misin’ şeklindeydi. Nihayet Sağlık Bakanlığı rapor sürelerinin uzadığı ile ilgili duyurusunu yaptı. Rapor sürelerini uzamasıyla hastanelerde oluşacak yoğunluk azaltılmış olacak. SGK tarafından da kronik hastalığı olan hastaların rapor sürelerinin tekrar uzatılması ve Medula sistemine öncelikle işlenmesi gerekiyor.

“KARARIN SGK SİSTEMİNE İŞLENMESİNİ İVEDİLİKLE TALEP EDİYORUZ”

Kurum tarafından, kronik hastalıklara sahip yaklaşık 30 milyon hasta ve 80 milyon tekil rapor süresinin yetkililer tarafından ‘Medula’ sisteminde ivedilikle uzatılması uygun olacaktır. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuru çok yerinde olmuştur. Çünkü bütün raporların aynı zamanda yenilenmesi hastanelerde büyük kalabalıklara neden olacak ve hasta ve sağlık çalışanını mağdur edecekti. Sağlık Bakanlığı’nın aldığı kararı SGK’nın sisteme ivedilikle işlemesini herhangi bir sorun yaşanmaması adına ivedilikle talep ediyoruz”