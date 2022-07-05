Sağlık Bakanlığı'ndan yeni düzenleme: Aile hekimliği sisteminde değişiklik

05 Temmuz 2022 Salı, 17:49

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği sisteminde yeni bir uygulamaya geçti. Bakanlık tarafından resmi duyurusu yapılmasa da düzenlemeye göre online olarak hekimini değiştirmek isteyen yurttaşlar, “sorumlu olduğu nüfus 3500’ün üzerinde olan hekimlere kayıt yaptıramazsınız” uyarısıyla karşılaşıyor.

"ANAYASAYA AYKIRI!"

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklama yapan AHEF Örgütlenme Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, “Aile hekimlerinin hak edişleri kendilerine kayıtlı nüfus; bebek, çocuk, gebe sayıları gibi birçok kritere bağlıyken, son 5 yılda sisteme dahil olan 4000 hekimle, hekim sayısı 29 bine çıktı. Bu da aile hekimlerinin gelirlerini kat sayı artışı olmadığı için zaten enflasyon karşında yüzde 70 erimesinden ayrı olarak yüzde 30 oranında azalttı.

- Dün akşam bazı Bakanlık uygulamalarında vatandaşın 3500 üzeri nüfus olmayan aile hekimine kayıt yaptıramamasının aile hekimliği yönetmeliğinde, kanunda bir karşılığı yok, çünkü sınır halen 4000. Aile hekime düşen nüfus azalmalıdır ancak bu artış hekimlerin gelirlerini yüzde 50 oranında azaltmamalıdır, kayıp kat sayı artışı ile yerine koyulmalıdır.

Sisteme giriş yapmış bir aile hekiminin 1000 nüfusla 6500 lira aldığını gördük. Bu utanılacak bir durumdur, katsayı artışı acilen gereklidir. Ayrıca kişilerin sağlık hizmetinde hekim seçme hakkını elinden almak Anayasa’ya aykırıdır. Zorlama, hukuksuz işlemlerle aile hekimliği sistemi güçlendirilemez.”

EN ÇOK İSTANBUL’U ETKİLEYECEK

Sağlık meslek örgütlerinin açıklamalarına göre, böyle bir uygulama iş yükü ağır olan büyükşehirleri etkileyecek. Özellikle İstanbul’da hemen her aile sağlığı merkezinde bu tabloyla karşı karşıya olunduğu ifade ediliyor. Son verilere göre ise Türkiye genelinde aile hekimi başına düşen vatandaş sayısı 3249. Bu sayının 2700’e kadar düşürülmesi hedefleniyor.