Sağlık çalışanları şiddeti kapıya yaslanarak önledi

Batman'ın Beşiri ilçesinde Devlet Hastanesi acil servisine sıra numarası almadan girmeye çalışan hasta yakınları ile sağlık personeli arasında gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlileri ile hastane personeli, kapattıktan sonra yaslandıkları kapı sayesinde olası şiddet olayından kurtuldu.

DHA
15 Temmuz 2022 Cuma, 07:33
Sağlık çalışanları şiddeti kapıya yaslanarak önledi
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Batman Beşiri Devlet Hastanesi'nin acil servisine gelen hasta yakınları, iddiaya göre sıra beklemeden acil servis odasına girmek istedi.

Sağlık çalışanlarının uyarıları üzerine tartışma yaşandı. Güvenlik görevlileri hasta yakınlarını dışarı çıkardı. Bu sırada hasta yakınları kapıyı zorlayarak açmaya çalıştı.

Sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri kapıya birlikte yaslanarak içeri girmelerine engel oldu.

 

 


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