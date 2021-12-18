Sağlıkçılardan anlık hatırlatma dozu eleştirisi

18 Aralık 2021 Cumartesi, 02:00

Aşılamada hatırlatma dozunun üç aya indirilmesi sonrası hastanelerde aşı kuyrukları oluştu. Alınan anlık kararların kaosa yol açtığına dikkat çeken Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, ekonominin de aşılamadaki düzensizliği etkilediğine dikkat çekti. Baytemür, “Vatandaş aç, geçinemiyor ve belki bu nedenle aşıyı bile düşünemiyor. Ülke yönetilemediği gibi aşı da yönetilemiyor” yorumunu yaptı.

AŞI İSTASYONLARI ŞART

Baytemür, “Omicron daha bulaşıcı bir virüs ve bütün dünyada hâkim olan virüs olacak gibi görünüyor. Bu nedenle aşılamanın erkene çekilmesi olumlu. İlk günler bir yığılma oluyor. Talepten mutluyuz. Ancak yapılması gereken daha yaygın, daha kalabalık yerlerde aşı istasyonları kurmak” dedi.

Örnekler veren Baytemür, “Üniversitelerde, sanayi bölgelerinde istasyonlar kurmalıyız. İnsanlar aşıya daha rahat ulaşır. Yığılmanın bir nedeni büyük merkezlerde yapılan aşılamalar. Bu nedenle aşı istasyonları kurulmalı” önerisini getirdi.