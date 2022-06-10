Sağlıkçıların altı aydır beklediği teklif komisyonda görüşüldü, eczacılar kapsam dışı kaldı

10 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili Aralık 2021’den beri beklediği düzenlemenin görüşmeleri TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda tamamlandı. CHP ve İYİ Parti’nin, eczacıların teklife dahil edilmesi için verdiği önergeler reddedilirken komisyonda konuşan Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, bazı hastanelerdeki randevu sorununun uzman eksikliğinden kaynaklandığını itiraf etti.

Görüşmelerde, CHP’nin önergesi sırasında ise sayım tartışması yaşandı. Muhalefet milletvekilleri dokuz kişi olarak teklife “kabul” oyu verirken, Cumhur İttifakı’nın 9 vekili de “ret” oyu verdi. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, oylama sırasında iktidarın eczacı vekillerinin salonu terk ettiğine dikkat çekti. Eşitlik üzerine oturuma ara verildi. İktidar vekillerinin salona dönmesiyle CHP’nin önergesi reddedildi.

"UZMAN EKSİKLİĞİ İTİRAFI"

Komisyonda yurttaşların randevu alma sorununa ilişkin eleştirilere yanıt veren Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, “Evet bir sıkıntı var, bunu kabul ediyoruz. Pandemi süresince hastanelerimizden alınmamış sağlık hizmetlerinden kaynaklı bir birikim var. Bu arada da birtakım hastanelerimizde eksikle ilgili de bu MHRS’yle ilgili randevu alma da uzman eksikliğinden kaynaklıdır” dedi. 2021’de 2 bin 500 hekimin istifa ettiğini açıklayan Eldemir, “İstifalar çok abartılacak düzeyde değil. Her yıl böyle” savunmasını yaptı.

Sağlık meslek örgütleri ise teklifteki düzenlemeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi.

"EŞİTLİĞE AYKIRI’

Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Düzenleme yalnızca tabip ve diş tabipleri ile ilgili emeklilikteki iyileştirmeleri kapsıyor. Teklif, tabip ve diş tabibi dışındaki sağlık çalışanlarının ‘emeklilik, adi malullük ve vazife malullüğü’ nedeniyle kendilerine ödenen aylıkları kapsamıyor. Diğer sağlık çalışanlarının kapsam dışı bırakılması, ‘eşitlik ilkesine’ aykırıdır” dedi.

"İYİLEŞTİRME DEĞİL SEÇİM YATIRIMI"

Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Gamze Burcu Gül, teklifin gelirleri açısından geçen yıla oranla bir getirisi olmadığını vurgulayarak, “Emekli Sandığı veya SGK’den emekli olan ve muayenehane dışında herhangi bir mesleki faaliyeti olmayan diş hekimlerinden, uzman olanlara ödenen ilave ücret yaklaşık 2 bin 100 TL, uzman olmayanlara ödenen ilave ücret ise yaklaşık bin 600 TL artırılıyor. Döner sermaye sabit ek ödemesi, sadece uzman olmayan diş hekimleri için yaklaşık yüzde 50 artırılmış. Seçim yatırımı olarak sundukları bu göstermelik düzenlemelere ‘iyileştirme’ diyemeyiz. Uygulansa da daha ilk ayında eriyecektir” dedi. Gül, “Bir yıl önceki gelir düzeyine göre bile artış sağlamadığı gibi aralık ayında sağlık emek meslek örgütleri olarak eylemleri başlattığımız dönemdeki durumun bile gerisinde” ifadelerini kullandı.