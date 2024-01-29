Sağlıkçıya mobbing: Müdür hakkında bugüne kadar açılan soruşturmaların hepsi sonuçsuz kalmış

Yayınlanma: 29.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 29.01.2024 - 03:00

Adana Şehir Hastanesi’nde Sağlık bakım hizmetleri müdürü olarak görev yapan Yasemin Kılkış’ın sağlık çalışanlarını iftiracı ve aşağılayıcı tavrıyla istifaya zorladığı iddia edildi. Kılkış’ın sağlık personellerine hakaret ettiği, iftira attığı ve görev yeri değişikliği için zorla talep dilekçesi imzalatmaya çalıştığı, dilekçe vermeyen kişileri ise gerçek dışı nedenlerle görevden alıp, itibarını zedelediği öne sürüldü.

Genel Sağlık-İş Başkanı Derya Uğur, Kılkış hakkında daha önce de defalarca soruşturma başlatıldığı ancak açılan soruşturmaların tamamının sonuçsuz kaldığı bilgisini Cumhuriyet’le paylaştı.

Sağlık hizmeti verilen kamu kurum ve kuruluşlarında mobbingin genel uygulama haline geldiğini kaydeden Uğur, “Her zaman yoğun iş yükü altında çalışan ve COVID-19’la birlikte bu yükü iyice ağırlaşan sağlık personeli; sağlık hizmeti sunmanın fiziksel yorgunluğu, manevi ve vicdani ağırlığı da yetmezmiş gibi liyakatsiz yöneticilerin psikolojik baskılarına ve yıldırma politikalarına maruz kalmakta” dedi.

‘ÖRTBAS EDİLMEMELİ’

Uğur sözlerini şöyle sürdürdü: “Kılkış, yakınındaki kişilere AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve dönemin Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar’ın kendisini koruduğunu dile getiriyor. Son olarak Kılkış hakkında 20 sağlık personelinin şikâyeti ve tanıklığıyla yeni bir soruşturma açılıp inceleme raporunun Sağlık Bakanlığı’na gönderildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Sendikamız tarafından da Kılkış hakkında Sağlık Bakanlığı’na soruşturmanın örtbas edilmemesi, gerekli ve etkili soruşturmanın yapılması, yaptırım uygulanması için başvuruda bulunulmuştur.”

‘GEREĞİ YAPILMALI’

Uğur, “Müdür tarafından mağdur edilen sağlık personeli, aynı zamanda adli süreci de başlatacaktır. Ancak bilinmelidir ki liyakatsiz kişileri idareci atamak, onların yarattığı her türlü haksız ve hukuka aykırı iş ve işlemlerin kayırılması her zaman nitelikli sağlık hizmeti verilmesinin önüne geçmekte” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı’na seslenen Uğur, “Bakanlığı; hukuka uygun davranmaya, ağır ve zor şartlar altında çalışan sağlık personeline destek olmaya, liyakatsiz yöneticiler hakkında gereğinin yapılmasına, kanun hükmünü uygulamaya davet ediyoruz” diye konuştu.